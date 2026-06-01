Ответил на 120 из 120 вопросов: Трамп похвастался тестом, но врачи сомневаются

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что "на отлично" сдал очень сложный когнитивный тест, что делает его уникальным президентом. Причем Трамп заявил, что сдавал такие тесты успешно аж четыре раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа и репортаж CNN .

Как всегда, перемешивая строчные буквы с заглавными, лидер свободного мира назвал результат медицинского обследования, проведенного в Военно-медицинском центре Уолтера Рида, ИДЕАЛЬНЫМ. Особенно Трамп гордится своими умственными способностями.

"В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил одобренный, высокого уровня сложности когнитивный тест, я набрал идеальный балл - 30 из 30, что считается "чрезвычайной интеллектуальностью"", - написал глава Белого дома.



Он отметил, что это его четвертый успешный когнитивный тест, следовательно, отвечая правильно в каждом из них на 30 вопросов, достиг результата в 120 правильных ответов.

"Все кандидаты на должности президента и вице-президента должны быть вынуждены проходить сложные когнитивные тесты. Конгресс и демократы должны этого требовать!", - подытожил Трамп.

Эксперт ставит под сомнение результаты теста

Тем временем известный в США доктор Джонатан Райнер в репортаже CNN поставил под сомнение сам тест и его результаты.

"Похоже, что они снова проверили президента с помощью теста MoCA", - сказал Райнер, имея в виду Монреальскую когнитивную оценку - тест, который используют для выявления признаков когнитивного спада и деменции.

По словам эксперта, существует несколько версий теста MoCA, однако вопросы в нем практически повторяются. Кроме того, это тест на деменцию, а не на IQ, поэтому вопросы там элементарные.