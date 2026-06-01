Из-за решения Трампа расследования зверств оккупантов в Украине оказались под угрозой из-за решения Трампа

Администрация Трампа резко сократила финансирование расследований военных преступлений России в Украине, поставив под угрозу правосудие для тысяч жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Масштабы сокращений

Reuters отследило более 283 миллионов долларов американского финансирования, выделенного на расследование военных преступлений в Украине с 2022 года. По меньшей мере 40% этих программ было прекращено или исчерпано после того, как Трамп в январе 2025 года заморозил иностранную помощь.

Украинский чиновник сообщил Reuters: сокращения коснулись примерно половины американских программ по привлечению к ответственности за военные преступления и укреплению верховенства права.

Что конкретно пострадало

Среди последствий сокращений:

организация Truth Hounds, которая задокументировала более 17 000 обвинений в военных преступлениях, была вынуждена уволить сотрудников и приостановить архивный проект;

десятки иностранных экспертов, которые собирали доказательства на поле боя, больше не могут приезжать в Украину;

остановлено восстановление уничтоженного суда - после ликвидации USAID и отмены программы на 62 миллиона долларов для укрепления украинской системы правосудия;

Йельский университет, который отслеживал более 35 000 похищенных украинских детей в России, получил отказ в 8 миллионов долларов финансирования и закроется в августе.

Что закрыто в самих США

Администрация Трампа также:

ликвидировала отдел Госдепа, который координировал глобальную реакцию на массовые преступления с 1997 года;

распустила группу Минюста, которая помогала Украине расследовать военные преступления;

вышла из международной группы, которая собирала доказательства против российских руководителей;

ввела санкции против должностных лиц МУС за попытки расследовать преступления Израиля и американских военных.

Кто заменяет США

ЕС и Великобритания уверяют, что остаются преданными делу правосудия для Украины. Евросоюз выделил 10 миллионов евро на специальный трибунал для российских руководителей и 50 миллионов евро на защиту похищенных детей. Великобритания добавила 5 миллионов фунтов на поддержку жертв военных преступлений.