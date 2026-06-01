Из-за решения Трампа расследования зверств оккупантов в Украине оказались под угрозой из-за решения Трампа
Администрация Трампа резко сократила финансирование расследований военных преступлений России в Украине, поставив под угрозу правосудие для тысяч жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Масштабы сокращений
Reuters отследило более 283 миллионов долларов американского финансирования, выделенного на расследование военных преступлений в Украине с 2022 года. По меньшей мере 40% этих программ было прекращено или исчерпано после того, как Трамп в январе 2025 года заморозил иностранную помощь.
Украинский чиновник сообщил Reuters: сокращения коснулись примерно половины американских программ по привлечению к ответственности за военные преступления и укреплению верховенства права.
Что конкретно пострадало
Среди последствий сокращений:
- организация Truth Hounds, которая задокументировала более 17000 обвинений в военных преступлениях, была вынуждена уволить сотрудников и приостановить архивный проект;
- десятки иностранных экспертов, которые собирали доказательства на поле боя, больше не могут приезжать в Украину;
- остановлено восстановление уничтоженного суда - после ликвидации USAID и отмены программы на 62 миллиона долларов для укрепления украинской системы правосудия;
- Йельский университет, который отслеживал более 35 000 похищенных украинских детей в России, получил отказ в 8 миллионов долларов финансирования и закроется в августе.
Что закрыто в самих США
Администрация Трампа также:
- ликвидировала отдел Госдепа, который координировал глобальную реакцию на массовые преступления с 1997 года;
- распустила группу Минюста, которая помогала Украине расследовать военные преступления;
- вышла из международной группы, которая собирала доказательства против российских руководителей;
- ввела санкции против должностных лиц МУС за попытки расследовать преступления Израиля и американских военных.
Кто заменяет США
ЕС и Великобритания уверяют, что остаются преданными делу правосудия для Украины. Евросоюз выделил 10 миллионов евро на специальный трибунал для российских руководителей и 50 миллионов евро на защиту похищенных детей. Великобритания добавила 5 миллионов фунтов на поддержку жертв военных преступлений.
30 мая ООН внесла Россию в черный список стран, подозреваемых в сексуальном насилии в зонах конфликтов - количество таких случаев в 2025 году выросло более чем на 100% по сравнению с 2024-м.
Подробнее о преступлениях российских военных в Украине - в материале РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных.