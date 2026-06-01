Відповів на 120 зі 120 запитань: Трамп похизувався тестом, але лікарі сумніваються

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що "на відмінно" склав дуже складний когнітивний тест, що робить його унікальним президентом. Причому Трамп заявив, що складав такі тести успішно аж чотири рази.

Як завжди, перемішуючи рядкові літери з великими, лідер вільного світу назвав результат медичного обстеження, проведеного у Військово-медичному центрі Уолтера Ріда, ІДЕАЛЬНИМ. Особливо Трамп пишається своїми розумовими здібностями.

"На відміну від інших президентів США, жоден з яких ніколи не проходив схвалений, високого рівня складності когнітивний тест, я набрав ідеальний бал - 30 з 30, що вважається "надзвичайною інтелектуальністю"", - написав очільник Білого дому.



Він зазначив, що це його четвертий успішний когнітивний тест, отже, відповівши правильно в кожному з них на 30 запитань, досяг результату у 120 правильних відповідей.

"Усі кандидати на посади президента та віцепрезидента мають бути змушені проходити складні когнітивні тести. Конгрес і демократи повинні цього вимагати!", - підсумував Трамп.

Експерт ставить під сумнів результати тесту

Тим часом відомий у США доктор Джонатан Райнер у репортажі CNN поставив під сумнів сам тест та його результати.

"Схоже, що вони знову перевірили президента за допомогою тесту MoCA", - сказав Райнер, маючи на увазі Монреальську когнітивну оцінку - тест, який використовують для виявлення ознак когнітивного спаду та деменції.

За словами експерта, існує кілька версій тесту MoCA, проте питання в ньому практично повторюються. Крім того, це тест на деменцію, а не на IQ, тому питання там елементарні.