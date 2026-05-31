Трамп сам заменит "третьесортных звезд" и выйдет на сцену на 250-летие США

05:28 31.05.2026 Вс
3 мин
Многие из заявленных Трампом музыканты отказались выступать на юбилее Штатов, но Трампа это не расстраивает
aimg Филипп Бойко
Трамп сам заменит "третьесортных звезд" и выйдет на сцену на 250-летие США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Дональд Трамп лично выступит на масштабном концерте к 250-летию США вместо музыкантов, которые отказались от участия. Президент назвал звезд третьесортными и пообещал собрать рекордное количество зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle и The Independent.

Музыканты массово отменяют выступления на Большой американской ярмарке. Несколько гостей недавно отказались от мероприятия из-за его связи с Трампом. Лидер США, как всегда, раскритиковал "отказников" с помощью длинного сообщения в своей сети Truth Social.

Политик назвал себя "Номером один в мире" и заявил, что лучше всего подходит для замены музыкантов. Трамп пообещал затмить славу Элвиса Пресли, потому что уверен в своем успехе.

Кто именно отказался от выступлений

Список звезд, которые покинули проект, продолжает расти. Среди них кантри-певица Мартина Макбрайд и рокер Брет Майклз. Фронтмен группы Poison объяснил свое решение в Facebook.

Он написал:

"К сожалению, то, что нам подали как празднование нашей страны, превратилось в нечто гораздо более разделяющее, чем то, чем я согласился участвовать. Также высказывались беспокойства относительно безопасности моих фанатов, группы, команды, семьи и меня самого".

Мартина Макбрайд добавила, что мероприятие оказалось обманчивым. Ей обещали непартийную платформу, а вместо этого артисты увидели политическую агитацию. Также отказались рэпер Young MC и фанк-группа The Commodores.

Развлечения в стиле Дональда Трампа

Несмотря на скандал, программа ярмарки остается насыщенной. Мероприятие продлится 16 дней в Вашингтоне и начнется 25 июня, а завершится 10 июля 2026 года.

Программа адаптирована под вкусы президента:

  • Бои UFC прямо на газоне Белого дома.
  • Гонки IndyCar по улицам столицы.
  • Огромное колесо обозрения и государственные выставки.
  • Специальные показы фильмов Сокровище нации.

Некоторые артисты все же остаются в списке. На сцену выйдут рэпер Flo Rida и Vanilla Ice. Последний заявил, что для него это большая честь. Он считает, что концерт должен объединять людей.

За чей счет банкет?

У демократов и разборчивых граждан уже возникают вопросы о деньгах на праздник. Мероприятие финансируют через государственно-частное партнерство. Среди спонсоров есть крупные компании Palantir, Oracle и Lockheed Martin.

Однако проект Freedom 250 уже вызвал критику в Конгрессе. Демократы требуют четкого отчета об использовании федеральных средств. Надзорные организации подозревают политическое злоупотребление. Ходят слухи, что донорам обещали доступ к президенту за пожертвование в миллион долларов.

Еще интересные факты о Трампе

Как известно, Трамп захотел, чтобы его имя добавили на центр искусств имени Кеннеди, но судья запретил это сделать. Судья поручил администрации президента в течение 14 дней удалить все физические вывески с именем Трампа и исключить любые упоминания о "Центре Трампа и Кеннеди" из официальных материалов.

А по данным последнего опроса Reuters, рейтинг Трампа упал почти до минимума с момента его возвращения в Белый дом - и причина не в демократах, а в собственной партии.

Параллельно с падением рейтингов в США Трамп теряет доверие и в Европе: 48% европейцев называют его врагом континента.

