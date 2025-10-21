ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Восстановление электричества на Черниговщине заблокировано из-за дронов РФ

Вторник 21 октября 2025 11:18
UA EN RU
Восстановление электричества на Черниговщине заблокировано из-за дронов РФ Фото: восстановление электричества на Черниговщине заблокировано из-за дронов РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы из-за непрерывных атак российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Как заявили в Минэнерго, россияне намеренно запускают беспилотники, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис.

Из-за атаки РФ Чернигов и вся северная часть области остались без света. Десятки тысяч семей оказались в условиях отключения электроснабжения.

"Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", - говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики назвали эти действия сознательным терроризмом, подчеркнув, что пораженные объекты не имеют никакого военного значения.

"На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о якобы военных целях выглядят особенно лживо. Удар по энергосистеме Черниговщины - прямое доказательство того, что настоящая цель России - геноцид украинского народа", - отметили в ведомстве.

Атаки на Черниговскую область

Черниговская область ежедневно находится под прицелом российских войск: враг регулярно атакует ударными дронами объекты энергетической и критической инфраструктуры.

Сегодня ночью Чернигов и область подверглись массированному удару РФ.

По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

В то же время в "Укрэнерго" заявили, все пользователи в Черниговской области до конца дня должны быть со светом.

Вчера россияне также поразили несколько энергообъектов и инфраструктуру в трех районах Черниговской области. Без света остались десятки тысяч домов.

Черниговская область Война в Украине Энергетики
