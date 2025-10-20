ua en ru
Враг ударил по энергообъектам в трех районах Черниговщины, десятки тысяч без света

Понедельник 20 октября 2025 10:15
Враг ударил по энергообъектам в трех районах Черниговщины, десятки тысяч без света Фото: последствия российской атаки в Черниговской области (cn.dsns.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

За минувшие сутки россияне поразили несколько энергообъектов и инфраструктуру в трех районах Черниговской области. Без света остались десятки тысяч домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.

Как рассказал Чаус, только за минувшие сутки 19 октября войска РФ поразили несколько энергообъектов и инфраструктуру на территории области. Под ударами находились 9 населенных пунктов в трех районах области - Корюковском, Нежинском и Прилуцком.

На местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Впрочем, десятки тысяч домов остались без света. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электричества и по возможности будут запитывать абонентов.

Председатель ОГА уточнил, что в Нежинском районе враг в очередной раз ударил по железной дороге. В Прилуцком - по агропредприятию.

В пресс-службе ГСЧС Черниговской области обнародовали кадры последствий российских атак.

Фото: последствия российской атаки в Черниговской области (cn.dsns.gov.ua)

Обстрелы Чернигова и области

Черниговская область ежедневно находится под прицелом русских войск: враг регулярно атакует ударными дронами объекты энергетической и критической инфраструктуры.

Так, вечером и ночью 18 октября беспилотники войск РФ ударили по Прилуцкому району. В результате атаки были повреждения на одном из инфраструктурных объектов и в помещении пожарно-спасательной части.

Также сообщалось, 16 октября россияне атаковали дронами Нежин в Черниговской области. Под обстрел попал один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Накануне в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Черниговская область Война в Украине
