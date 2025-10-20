Враг ударил по энергообъектам в трех районах Черниговщины, десятки тысяч без света
За минувшие сутки россияне поразили несколько энергообъектов и инфраструктуру в трех районах Черниговской области. Без света остались десятки тысяч домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.
Как рассказал Чаус, только за минувшие сутки 19 октября войска РФ поразили несколько энергообъектов и инфраструктуру на территории области. Под ударами находились 9 населенных пунктов в трех районах области - Корюковском, Нежинском и Прилуцком.
На местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Впрочем, десятки тысяч домов остались без света. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электричества и по возможности будут запитывать абонентов.
Председатель ОГА уточнил, что в Нежинском районе враг в очередной раз ударил по железной дороге. В Прилуцком - по агропредприятию.
В пресс-службе ГСЧС Черниговской области обнародовали кадры последствий российских атак.
Фото: последствия российской атаки в Черниговской области (cn.dsns.gov.ua)
Обстрелы Чернигова и области
Черниговская область ежедневно находится под прицелом русских войск: враг регулярно атакует ударными дронами объекты энергетической и критической инфраструктуры.
Так, вечером и ночью 18 октября беспилотники войск РФ ударили по Прилуцкому району. В результате атаки были повреждения на одном из инфраструктурных объектов и в помещении пожарно-спасательной части.
Также сообщалось, 16 октября россияне атаковали дронами Нежин в Черниговской области. Под обстрел попал один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.
Накануне в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.