Когда всем пользователям на Черниговщине вернут свет: прогноз "Укрэнерго"

Все пользователи в Черниговской области до конца дня должны быть со светом. Ремонтные бригады активно работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Отключения света на текущий момент по команде диспетчера не действуют ни в одной области. Самая сложная ситуация в Черниговской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением и надеюсь, что сегодня все потребители Черниговщины будут со светом", - заявил Зайченко.

Он также отметил, что сегодня в Черниговской области действуют не аварийные отключения, а фиксируется именно потеря питания потребителей из-за уничтожения энергетической инфраструктуры, где сейчас энергетики и занимаются восстановлением.

По его словам, планируется по балансу мощности энергосистемы Украины введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, но это только в вечерний период.