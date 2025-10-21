Когда всем пользователям на Черниговщине вернут свет: прогноз "Укрэнерго"
Все пользователи в Черниговской области до конца дня должны быть со светом. Ремонтные бригады активно работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
"Отключения света на текущий момент по команде диспетчера не действуют ни в одной области. Самая сложная ситуация в Черниговской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением и надеюсь, что сегодня все потребители Черниговщины будут со светом", - заявил Зайченко.
Он также отметил, что сегодня в Черниговской области действуют не аварийные отключения, а фиксируется именно потеря питания потребителей из-за уничтожения энергетической инфраструктуры, где сейчас энергетики и занимаются восстановлением.
По его словам, планируется по балансу мощности энергосистемы Украины введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, но это только в вечерний период.
Удары РФ по Чернигову
Напомним, Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В частности, зафиксированы попадания в энергообъекты.
По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".
По состоянию на 08:30 известно о двух попаданиях "Шахедов": в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Сейчас энергетики работают над восстановлением.