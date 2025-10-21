ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Когда всем пользователям на Черниговщине вернут свет: прогноз "Укрэнерго"

Вторник 21 октября 2025 10:02
Когда всем пользователям на Черниговщине вернут свет: прогноз "Укрэнерго" Фото: пользователям на Черниговщине вернут свет до конца суток (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Все пользователи в Черниговской области до конца дня должны быть со светом. Ремонтные бригады активно работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Отключения света на текущий момент по команде диспетчера не действуют ни в одной области. Самая сложная ситуация в Черниговской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением и надеюсь, что сегодня все потребители Черниговщины будут со светом", - заявил Зайченко.

Он также отметил, что сегодня в Черниговской области действуют не аварийные отключения, а фиксируется именно потеря питания потребителей из-за уничтожения энергетической инфраструктуры, где сейчас энергетики и занимаются восстановлением.

По его словам, планируется по балансу мощности энергосистемы Украины введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, но это только в вечерний период.

Удары РФ по Чернигову

Напомним, Российская Федерация нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В частности, зафиксированы попадания в энергообъекты.

По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

По состоянию на 08:30 известно о двух попаданиях "Шахедов": в объект теплоснабжения и энергообъект в двух общинах Черниговского района. Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области. Сейчас энергетики работают над восстановлением.

Электроэнергия Чернигов
