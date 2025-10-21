Відновлення електрики на Чернігівщині заблоковано через дрони РФ
Аварійні бригади енергетиків у Чернігівській області не можуть розпочати роботи через безперервні атаки російських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
Як заявили у Міненерго, росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.
Через атаку РФ Чернігів та вся північна частина області залишилися без світла. Десятки тисяч родин опинилися в умовах відключення електропостачання.
"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві енергетики назвали ці дії свідомим тероризмом, підкресливши, що уражені об’єкти не мають жодного військового значення.
"На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про нібито військові цілі виглядають особливо брехливо. Удар по енергосистемі Чернігівщини – прямий доказ того, що справжня мета Росії - геноцид українського народу", - зазначили у відомстві.
Атаки на Чернігівську область
Чернігівська область щодня перебуває під прицілом російських військ: ворог регулярно атакує ударними дронами об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.
Сьогодні вночі Чернігів та область зазнали наймасованішого удару РФ.
За даними ОВА, минулої доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 безпілотників типу "Шахед".
Водночас в "Укренерго" заявили, усі користувачі в Чернігівській області до кінця дня повинні бути зі світлом.
Вчора росіяни також вразили декілька енергообʼєктів та інфраструктуру в трьох районах Чернігівської області. Без світла залишилися десятки тисяч домівок.