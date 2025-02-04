Можно ли садиться за руль с просроченными правами: водителям стоит знать
В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел рассказали о важном для водителей нюансе. Речь о том, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.
Можно ли садиться за руль с просроченными правами
В Главном сервисном центре МВД гражданам напомнили, можно ли передвигаться по дорогам Украины, если закончился срок действия водительского удостоверения.
"Да! Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории Украины", - отметили в ГСЦ МВД.
Уточняется, что заменить водительское удостоверение возможно после отмены военного положения в стране.
Кроме того, для этого можно обратиться в сервисный центр МВД, который сейчас возобновил предоставление услуг.
Ответ ГСЦ МВД на вопрос о просроченном водительском удостоверении (скриншот: hsc.gov.ua)
Отметим, что у водителя в Украине может быть только одно действующее водительское удостоверение. То есть при обмене или восстановлении документа человек каждый раз получает водительское удостоверение с новым номером и серией.
При изготовлении нового документа - старый перестает быть действующим. Это касается:
- и водительского удостоверения, изготовленного на физическом бланке (пластиковом) с его отображением в электронной форме;
- и е-удостоверения водителя, которое формируется в электронной форме без изготовления на физическом бланке.
Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет (а выданного впервые - 2 года).
Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения в Украине возможно разными способами:
- офлайн - в любом удобном сервисном центре МВД;
- онлайн - через Электронный кабинет водителя;
- онлайн - через приложение "Дія".
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами (связанные со сменой владельца).
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