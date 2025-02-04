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Можно ли садиться за руль с просроченными правами: водителям стоит знать

Вторник 04 февраля 2025 14:02
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Можно ли садиться за руль с просроченными правами: водителям стоит знать Некоторые правила для водителей во время войны могут быть изменены (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел рассказали о важном для водителей нюансе. Речь о том, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.

Можно ли садиться за руль с просроченными правами

В Главном сервисном центре МВД гражданам напомнили, можно ли передвигаться по дорогам Украины, если закончился срок действия водительского удостоверения.

"Да! Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории Украины", - отметили в ГСЦ МВД.

Уточняется, что заменить водительское удостоверение возможно после отмены военного положения в стране.

Кроме того, для этого можно обратиться в сервисный центр МВД, который сейчас возобновил предоставление услуг.

Можно ли садиться за руль с просроченными правами: водителям стоит знатьОтвет ГСЦ МВД на вопрос о просроченном водительском удостоверении (скриншот: hsc.gov.ua)

Отметим, что у водителя в Украине может быть только одно действующее водительское удостоверение. То есть при обмене или восстановлении документа человек каждый раз получает водительское удостоверение с новым номером и серией.

При изготовлении нового документа - старый перестает быть действующим. Это касается:

  • и водительского удостоверения, изготовленного на физическом бланке (пластиковом) с его отображением в электронной форме;
  • и е-удостоверения водителя, которое формируется в электронной форме без изготовления на физическом бланке.

Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет (а выданного впервые - 2 года).

Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения в Украине возможно разными способами:

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами (связанные со сменой владельца).

Читайте также, как могут наказать водителя за подделку прав в Украине.

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