Россияне меняют тактику боя в районе Бахмута, - Череватый
Оккупационные войска пытаются любыми методами захватить Бахмут, поэтому меняют тактику боевых действий. Враг пытается действовать малыми группами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
По его словам, российские наемники пытаются проникнуть на украинские позиции малыми группами.
"Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК "Вагнера" создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций и пытаются проникнуть в окопы", - объяснил он.
Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать врага и предусматривать такие действия оккупантов.
"Мы отслеживаем эти изменения (тактики - ред.), у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя. Уже знаем, как нам легче отследить врага" , - добавил спикер.
Напомним, в ВСУ также считают, что российская армия не сможет окружить Бахмут, поскольку украинские защитники держат оборону и отбивают атаки врага.
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