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ВСУ сегодня сбили российский Ка-52: видео момента

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Украина, Воскресенье 04 декабря 2022 15:49
ВСУ сегодня сбили российский Ка-52: видео момента Фото: ВСУ сбили российский Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 4 декабря, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ

"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 550 оккупантов и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 91 тысячи военных.

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