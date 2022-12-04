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Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ, - журналист

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Брюссель, Воскресенье 04 декабря 2022 22:19
Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ, - журналист Фото: Еврокомиссия представила странам ЕС девятый пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против России, который коснется финансовых структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что на Беларусь снова санкции не нацелены", - отметил Йозвяк.

По его словам, в предварительном новом санкционном списке – около 180 компаний и банков, СМИ и технологических фирм. По предварительной информации, новый пакет санкций может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.

Ранее мы писали, что более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает от девятого пакета санкций против России. Тем временем главы МИД семи стран, недавно прибывших с визитом в Киев, также согласились усилить санкционное давление против страны-оккупанта.

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