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Финляндия безвозмездно передаст Украине локомотивы, которые не боятся блекаутов

02:44 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Финляндия безвозмездно передаст Украине локомотивы, которые не боятся блекаутов Фото: подписание соглашения о безвозмездной передаче Укрзализныци 10 финских локомотивов (t.me/Mykola_Kalashnyk)
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Финляндия безвозмездно передаст Укрзализныце 10 локомотивов и комплектующие к ним. Соглашение подписали 22 октября во время украинско-финского бизнес-форума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника.

Кто подписал соглашение

Документ был подписан на пленарном заседании форума. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Сергей Корецкий, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и представители финского бизнеса.

Почему это важно

Россия целенаправленно бьет по локомотивному парку Украины. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено почти 600 локомотивов Укрзализныци, из них более 300 тепловозов. Ремонт стоит дорого и длится долго, а часть техники восстановить невозможно.

Финские локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Из-за ударов по энергетике и перебоям со светом это позволяет не останавливать движение поездов. От такой тяги зависит:

  • пассажирские перевозки и эвакуация;
  • доставка гуманитарной помощи;
  • работа предприятий и экспорт.

Международная коалиция

Украина формирует международную коалицию для пополнения парка локомотивов. Работу начали на саммите "Карпатская восьмерка", где ряд партнеров согласился передать Украине подержанные локомотивы. Теперь, по словам Калашника, эти договоренности нужно как можно быстрее превратить в реальную технику.

Удары по железной дороге не прекращаются. Вечером того же дня, 22 октября, российские дроны атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. Ранее, в ночь на 14 октября, Россия ударила по западу Украины, где под ударом тоже оказались объекты железной дороги.

Параллельно кафиры усиливают атаки на энергетику: только через неделю так называемого "энергетического перемирия" они 76 раз ударили по энергообъектам Украины.

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