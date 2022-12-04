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Россияне ночью 10 раз накрывали "Градами" Никопольский район: какие последствия

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Днепропетровская область, Воскресенье 04 декабря 2022 07:59
Россияне ночью 10 раз накрывали "Градами" Никопольский район: какие последствия Фото: россияне ночью 10 раз накрывали Градами Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты поразили Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую громады. Без погибших и раненых.

В Красногригорьевской громаде повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

Россияне ночью 10 раз накрывали &quot;Градами&quot; Никопольский район: какие последствияОккупанты обстреляли четыре громады / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В других громадах выясняют детали атак, сообщил Резниченко.

Россияне ночью 10 раз накрывали &quot;Градами&quot; Никопольский район: какие последствияВ результате атаки повреждены дома, хозяйственный постройки и ЛЭП / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район.

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