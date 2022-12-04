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В боях под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

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Бахмут, Воскресенье 04 декабря 2022 11:02
В боях под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии Фото: под Бахмутом погибли пять грузинских добровольцев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно вставшие на защиту Украины. Трагедия произошла 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Грузии в Facebook.

"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом", - говорится в сообщении.

В боях под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

Фото: на войне в Украине погибли 5 добровольцев из Грузии (facebook.com)

Напомним, грузинские СМИ в конце октября сообщали, что на войне в Украине погибли 23 добровольца из Грузии.

Также ранее мы сообщали, что в Украине погиб гражданин Японии, также присоединившийся к рядам ВСУ.

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