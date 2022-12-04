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Минздрав просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине: что известно

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Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 13:15
Минздрав просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине: что известно Фото: Минздрав просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине. КГГА уже направила соответствующие рекомендательные письма в медучреждения столицы.

Об этом РБК-Украина сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Согласно письму Минздрава, имеющемуся в распоряжении издания, такая необходимость вызвана из-за российской агрессии и возможных аварийных отключений электро-, тепло- и водоснабжения.

Кроме того, в медучреждениях регионов и Киева просят проверить возможность использования резервного питания, тепла, независимых источников водозабора, запасы лекарств и т. д.

"Важно отметить, что решение о плановости госпитализации принимает врач. В то же время есть отдельные состояния - не ургентные, когда, например, промедление даже с плановым лечением может осложнить лечение определенной патологии позже. Тогда врач может принимать решение о госпитализации. И никто не скажет ему, что этот случай плановый или не плановый. Это отработанный механизм. Мы уже его применяли во время вспышки COVID-19", - пояснила Вишневская.

Минздрав просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине: что известно

Напомним, ранее в Минздраве предупреждали, что в стране при длительном отключении света приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать медучреждения.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко в свою очередь заверил, что украинские больницы не будут закрываться даже в условиях блекаута.

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