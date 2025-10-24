Фото: на Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ (dsns_telegram)

Российские войска нанесли массированные удары по приграничным населенным пунктам Черниговской области. Ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки оккупанты 44 раза обстреляли Черниговскую область. Взрывы раздавались в 22 населенных пунктах. "Вражеские "шахеды" атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные уже ликвидировали возгорание", - рассказал он. Как уточнил Чаус, взрывы, которые слышали жители Чернигова накануне, были вызваны попаданием в промышленную зону на окраине города. В основном под ударом, по его словам, приграничные населенные пункты Черниговщины. "Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны - есть пункты несокрушимости. Такие центры определены в каждой громаде", - подчеркнул глава ОВА.