ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ

Пятница 24 октября 2025 10:04
UA EN RU
На Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ Фото: на Черниговщине очень сложная ситуация со светом в некоторых общинах после ударов РФ (dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска нанесли массированные удары по приграничным населенным пунктам Черниговской области. Ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки оккупанты 44 раза обстреляли Черниговскую область. Взрывы раздавались в 22 населенных пунктах.

"Вражеские "шахеды" атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные уже ликвидировали возгорание", - рассказал он.

Как уточнил Чаус, взрывы, которые слышали жители Чернигова накануне, были вызваны попаданием в промышленную зону на окраине города. В основном под ударом, по его словам, приграничные населенные пункты Черниговщины.

"Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны - есть пункты несокрушимости. Такие центры определены в каждой громаде", - подчеркнул глава ОВА.

Обстрелы Чернигова и области

Черниговская область ежедневно находится под ударами российских войск: враг регулярно атакует дронами-камикадзе объекты энергетической и критической инфраструктуры.

Так, в Чернигове вечером 23 октября во время воздушной тревоги, около 21:30, прогремел взрыв: российский беспилотник упал в одной из промышленных зон города.

Перед тем армия РФ поразила еще несколько энергообъектов и инфраструктуру на территории области. Под ударами находились 9 населенных пунктов в трех районах области - Корюковском, Нежинском и Прилуцком.

Вечером и ночью 18 октября беспилотники войск РФ ударили по Прилуцкому району. В результате атаки были повреждения на одном из инфраструктурных объектов и в помещении пожарно-спасательной части.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война в Украине Отключения света
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию