Відключення світла до 9 годин: ДТЕК показав графіки для Києва на 25 жовтня

У Києві в суботу, 25 жовтня, діятимуть графіки відключень світла. Обмеження застосують із 07:00 до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

За даними ДТЕК, світло 25 жовтня вимикатимуть у такий спосіб:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після масованого удару Росії в ніч на 22 жовтня в низці областей України ввели аварійні відключення світла, оскільки окупанти атакували енергетичні об'єкти.

Уже надвечір 22 жовтня енергетики розпорядилися запровадити графіки відключень світла.

Відтоді графіки діють уже кілька днів. При цьому їх поступово послаблюють.

При цьому окупанти регулярно атакують енергетичні об'єкти в прикордонних областях. Зокрема, в ніч на 24 жовтня росіяни вдарили по низці населених пунктів Чернігівської області.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що на тлі таких атак ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.