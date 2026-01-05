Отключения будут во всех областях: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 6 января
Во вторник, 6 января, во всех областях Украины будут действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Кроме того, ограничения будут действовать и для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток свет будут отключать по графикам для бытовых потребителей. Параллельно во всех областях будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Укрэнерго" в очередной раз сообщило, что графики отключений продолжают действовать в результате массированных вражеских ударов по энергетике Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Удары РФ по энергетике Украины
Напомним, россияне регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.
Отметим, 5 января в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.
По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко относительно ситуации в энергосистеме, по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.
Ранее, в ночь на 2 января под удар РФ попали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, в результате чего потребители остались без света.
Кроме того, атака на Украину была и в ночь на 1 января. В тот момент враг атаковал энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях.