Отключения будут во всех областях: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 6 января

Иллюстративное фото: отключения света по графикам будут действовать во всех областях (Getty Images)

Во вторник, 6 января, во всех областях Украины будут действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Кроме того, ограничения будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.