РФ ночью атаковала энергообъекты в двух областях: какая ситуация со светом в Украине

Российские войска в ночь на 2 января атаковали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, есть обесточивания.

Как передает РБК-Украина , об этом заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак сообщил во время брифинга .

"Во второй день нового года враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью удары зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях", - сообщил Андарак.

По его словам, на утро остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.

В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования. В частности, в Одесской области после предыдущих атак без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Также из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.

Заместитель министра отметил, что для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.