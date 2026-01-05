Славутич остался без света после вражеской атаки
В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Николая Калашника.
"Ночью в результате вражеской атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света почти 8,5 тысяч семей", - говорится в сообщении председателя ОВА.
Как отметил Калашник, энергетики уже работают над восстановлением.
По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Поэтому тепло- и водоснабжение у людей есть. Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей. Связь и интернет имеется.
"Пункты несокрушимости открыты и готовы принять каждого, кто в этом нуждается. Все коммунальные службы на местах - мы вместе и мы контролируем ситуацию. Полиция и ГСЧС - в усиленном режиме", - проинформировал глава области.
Обновлено в 10:50
Ситуацию в Славутиче прокомментировал городской голова Юрий Фомичев.
По его словам, после вражеской атаки возможны перебои с водоснабжением, поскольку город вынужден переходить на альтернативные резервные источники питания, над чем уже работают энергетики.
"Относительно восстановления электроснабжения в городе, то ситуация пока неизвестна", - сказал Фомичев.
Мэр пояснил, что на данный момент энергетики изучают уровень повреждений по городу и последствия прилетов.
Также он сообщил о попадании вражеского дрона в жилой дом - боевая часть не взорвалась, ее обезвредили и вывезли пиротехники.
На время их работы жителей временно отселяли, однако сейчас люди уже возвращаются в свои дома.
Как заверил мэр, ситуация находится под контролем.
Обстрел Украины и Киевской области 5 января
Напомним, в ночь на 5 января Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами.
По данным Воздушных сил, в целом враг выпустил 165 беспилотников и 9 баллистических ракет.
Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. Значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.
В Киеве попадание произошло в Оболонском районе. Из здания эвакуировали людей, известно об одном погибшем человеке и двух раненых.
Также подверглось разрушениям частное медицинское учреждение, где на момент удара находились пациенты на стационарном лечении.
Всего из больницы эвакуировали 70 человек. РБК-Украина опубликовало фото разрушенного здания.
Подробнее о первых последствиях атаки РФ по Киеву и другим городам - читайте в материале РБК-Украина.