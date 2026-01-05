ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Славутич остался без света после вражеской атаки

Славутич, Понедельник 05 января 2026 10:11
UA EN RU
Славутич остался без света после вражеской атаки Фото: Славутич остался без света после вражеской атаки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"Ночью в результате вражеской атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света почти 8,5 тысяч семей", - говорится в сообщении председателя ОВА.

Как отметил Калашник, энергетики уже работают над восстановлением.

По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Поэтому тепло- и водоснабжение у людей есть. Объекты социальной сферы перешли на работу от генераторов и батарей. Связь и интернет имеется.

"Пункты несокрушимости открыты и готовы принять каждого, кто в этом нуждается. Все коммунальные службы на местах - мы вместе и мы контролируем ситуацию. Полиция и ГСЧС - в усиленном режиме", - проинформировал глава области.

Обновлено в 10:50

Ситуацию в Славутиче прокомментировал городской голова Юрий Фомичев.

По его словам, после вражеской атаки возможны перебои с водоснабжением, поскольку город вынужден переходить на альтернативные резервные источники питания, над чем уже работают энергетики.

"Относительно восстановления электроснабжения в городе, то ситуация пока неизвестна", - сказал Фомичев.

Мэр пояснил, что на данный момент энергетики изучают уровень повреждений по городу и последствия прилетов.

Также он сообщил о попадании вражеского дрона в жилой дом - боевая часть не взорвалась, ее обезвредили и вывезли пиротехники.

На время их работы жителей временно отселяли, однако сейчас люди уже возвращаются в свои дома.

Как заверил мэр, ситуация находится под контролем.

Обстрел Украины и Киевской области 5 января

Напомним, в ночь на 5 января Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами.

По данным Воздушных сил, в целом враг выпустил 165 беспилотников и 9 баллистических ракет.

Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. Значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.

В Киеве попадание произошло в Оболонском районе. Из здания эвакуировали людей, известно об одном погибшем человеке и двух раненых.

Также подверглось разрушениям частное медицинское учреждение, где на момент удара находились пациенты на стационарном лечении.

Всего из больницы эвакуировали 70 человек. РБК-Украина опубликовало фото разрушенного здания.

Подробнее о первых последствиях атаки РФ по Киеву и другим городам - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Славутич Война в Украине
Новости
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем