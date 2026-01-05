Відключення будуть в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 6 січня

У вівторок, 6 січня, у всіх областях України діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Крім того, обмеження діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Протягом доби світло відключатимуть за графіками для побутових споживачів. Паралельно в усіх областях діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Зазначимо, 5 січня у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Раніше, в ніч на 2 січня під удар РФ потрапили енергооб'єкти в Миколаївській та Запорізькій областях, внаслідок чого споживачі залишилися без світла.

Крім того, атака на Україну була і в ніч на 1 січня. У той момент ворог атакував енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.