Россияне атаковали генерирующий объект в Донецкой области, - Минэнерго

Украина, Понедельник 05 января 2026 10:51
UA EN RU
Россияне атаковали генерирующий объект в Донецкой области, - Минэнерго Иллюстративное фото: ведется восстановление энергоснабжения там, где это позволяет безопасность (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в ночь на 5 января атаковали объект энергогенерации в Донецкой области. Также из-за дроновых терактов РФ в очередной раз полностью обесточен город Славутич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

"В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра, всего за прошедшую неделю было зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей из-за боевых действий, а в 20 случаях российские оккупанты целенаправленно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами", - добавили в Минэнерго.

Отметим, что в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.

Добавим, что всего в ночь на 5 января Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами. По Украине враг выпустил 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО. Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.

