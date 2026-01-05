Россияне атаковали генерирующий объект в Донецкой области, - Минэнерго
Российские оккупанты в ночь на 5 января атаковали объект энергогенерации в Донецкой области. Также из-за дроновых терактов РФ в очередной раз полностью обесточен город Славутич.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.
"В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра, всего за прошедшую неделю было зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей из-за боевых действий, а в 20 случаях российские оккупанты целенаправленно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами", - добавили в Минэнерго.
Отметим, что в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.
Добавим, что всего в ночь на 5 января Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами. По Украине враг выпустил 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО. Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.