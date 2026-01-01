РФ ночью атаковала энергообъекты в трех областях: без света значительное количество потребителей

Российские войска в ночь на 1 января атаковали энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В то же время сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в ведомстве.