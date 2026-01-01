РФ ночью атаковала энергообъекты в трех областях: без света значительное количество потребителей
Российские войска в ночь на 1 января атаковали энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", - говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
В то же время сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в ведомстве.
Обстрел Украины
Напомним, в новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.
В частности, российские войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.
Также перед боем курантов в новогоднюю ночь россияне в очередной раз за сутки нанесли удары по Запорожью, в результате чего пять человек пострадали, среди которых - подросток.