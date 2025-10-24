ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключений будет меньше: "Укрэнерго" обнародовало графики на 25 октября

Украина, Пятница 24 октября 2025 18:58
Отключений будет меньше: "Укрэнерго" обнародовало графики на 25 октября Фото: в Украине продолжают действовать графики отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 25 октября, в Украине и дальше будут действовать графики отключений электроэнергии, однако украинцы будут со светом дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Меры ограничения потребления будут применяться в отдельных регионах Украины.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются объемом от 1 до 2 очередей. В то же время для промышленных потребителей в тот же период будут действовать графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" отметило, что объем применения ограничений в течение суток может измениться. Украинцев призвали следить за актуальной информацией на страницах облэнерго в соцсетях.

Кроме того, компания напомнила, что ограничения вводятся в результате ракетно-дронных обстрелов Россией украинских энергообъектов.

Стоит заметить, что сегодня, 24 октября, в Украине действуют графики отключений света объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Обстрелы энергетики

Напомним, РФ обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины на фоне похолодания. Российские окпуанты уже неоднократно прибегали к такой тактике - они используют холодное время года как оружие против мирных украинцев.

В ночь на сегодня, 24 октября, Россия нанесла удары по энергообъектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Также сложной остается ситуация на Черниговщине.

Вследствие сложной ситуации в энергетике потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления.

Отметим, на Кировоградщине из-за вражеского обстрела обесточенными остались 19 населенных пунктов.

