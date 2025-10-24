ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью запустила ударные дроны с шести направлений: как отработала ПВО

Пятница 24 октября 2025 09:35
UA EN RU
РФ ночью запустила ударные дроны с шести направлений: как отработала ПВО Фото: РФ ночью запустила ударные дроны с шести направлений (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками сразу с нескольких направлений. Сообщается, что большинство дронов были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 24 октября противник атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах ВСУ,

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 72 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 47 ударных беспилотников на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

РФ ночью запустила ударные дроны с шести направлений: как отработала ПВО

Обстрел Украины 24 октября

Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали центральные и южные области ударными беспилотниками. В частности, российские войска ночью ударили по Кировоградской области. Под ударом была критическая инфраструктура. В результате обстрела без света остались 10 населенных пунктов.

По словам главы Кировоградской ОГА, после ночной атаки без света остались 19 населенных пунктов, сейчас продолжается ликвидация последствий.

Также сообщалось, что российские войска утром обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.

Пострадали также пятеро херсонцев, им также уже оказывают необходимую помощь. В результате вражеских ударов также повреждены многоквартирные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию