РФ ночью запустила ударные дроны с шести направлений: как отработала ПВО
Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками сразу с нескольких направлений. Сообщается, что большинство дронов были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 24 октября противник атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах ВСУ,
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 72 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 47 ударных беспилотников на 10 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Украины 24 октября
Напомним, что сегодня ночью россияне атаковали центральные и южные области ударными беспилотниками. В частности, российские войска ночью ударили по Кировоградской области. Под ударом была критическая инфраструктура. В результате обстрела без света остались 10 населенных пунктов.
По словам главы Кировоградской ОГА, после ночной атаки без света остались 19 населенных пунктов, сейчас продолжается ликвидация последствий.
Также сообщалось, что российские войска утром обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.
Пострадали также пятеро херсонцев, им также уже оказывают необходимую помощь. В результате вражеских ударов также повреждены многоквартирные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.