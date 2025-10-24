РФ ночью запустила ударные дроны с шести направлений: как отработала ПВО

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками сразу с нескольких направлений. Сообщается, что большинство дронов были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 24 октября противник атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Гвардейское ТОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах ВСУ,

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 72 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 47 ударных беспилотников на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах ВСУ.