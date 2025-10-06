ua en ru
Украинцев призвали не включать мощные приборы: в какие часы стоит экономить

Украина, Понедельник 06 октября 2025 13:37
Украинцев призвали не включать мощные приборы: в какие часы стоит экономить Иллюстративное фото: украинцев призвали не включать мощные приборы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня из-за значительного ухудшения погодных условий растет потребление электроэнергии. Украинцев призвали экономить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 09:00 понедельника, 6 октября, потребление электроэнергии было выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 3 октября.

"Причина - содержание облачной погоды в большинстве регионов. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - пишет "Укрэнерго".

Именно поэтому, учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00", - отметили в компании.

Напомним, вчера мы писали о том, что в сети распространялась информация о якобы графиках отключения света в Сумской области. Однако на самом деле такие сообщения являются фейком.

Также вчера мы писали, что в соцсетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется ложная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии в Украине.

В Министерстве энергетики Украины предупреждают, что эти сообщения являются фейковыми.

"Для придания правдоподобности, такие фейки часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Минэнерго", - отметили в ведомстве.

