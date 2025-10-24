ua en ru
Відключень буде менше: "Укренерго" оприлюднило графіки на 25 жовтня

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 18:58
Відключень буде менше: "Укренерго" оприлюднило графіки на 25 жовтня Фото: в Україні продовжують діяти графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 25 жовтня, в Україні й далі діятимуть графіки відключень електроенергії, проте українці будуть зі світлом довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в окремих регіонах України.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 очікуються обсягом від 1 до 2 черг. Водночас для промислових споживачів в той самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

"Укренерго" зазначило, що обсяг застосування обмежень протягом доби може змінитися. Українців закликали стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго в соцмережах.

Крім того, компанія нагадала, що обмеження запроваджуються внаслідок ракетно-дронових обстрілів Росією українських енергооб’єктів.

Варто зауважити, що сьогодні, 24 жовтня, в Україні діють графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Обстріли енергетики

Нагадаємо, РФ обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України на тлі похолодання. Російські окпуанти вже неодноразово вдавалися до такої тактики - вони використовують холодну пору року як зброю проти мирних українців.

В ніч на сьогодні, 24 жовтня, Росія завдала ударів по енергооб’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Внаслідок складної ситуації в енергетиці споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання.

Зазначимо, на Кіровоградщині через ворожий обстріл знеструмленими залишилися 19 населених пунктів.

