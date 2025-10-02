Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света вне графиков. Жителей предупредили, что сети перегружены, поэтому время пребывания со светом сократится даже у тех потребителей, которые не были в графиках почасовых отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
В Черниговской области усиливаются проблемы с электроснабжением. В "Черниговоблэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме ухудшилась - даже введенные ограничения не помогли снизить нагрузку на сети.
Мощности недостаточно, чтобы обеспечить электричеством даже то количество абонентов, которое предусмотрено графиками почасовых отключений.
"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены", - пояснили в облэнерго.
В то же время в "Черниговоблэнерго" отметили, что отключения будут чередоваться, чтобы каждый житель области имел хотя бы минимальное количество часов электроэнергии для покрытия базовых потребностей.
Энергетики работают круглосуточно над восстановлением объектов, поврежденных обстрелами, и призывают готовиться к сложной ситуации.
Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.
Вследствие массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической.
Из-за чего с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.
В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением и в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.