Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики

Фото: графики отключений не выдерживают, света будет еще меньше (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черниговской области вводят дополнительные отключения света вне графиков. Жителей предупредили, что сети перегружены, поэтому время пребывания со светом сократится даже у тех потребителей, которые не были в графиках почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

В Черниговской области усиливаются проблемы с электроснабжением. В "Черниговоблэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме ухудшилась - даже введенные ограничения не помогли снизить нагрузку на сети.

Мощности недостаточно, чтобы обеспечить электричеством даже то количество абонентов, которое предусмотрено графиками почасовых отключений.

"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены", - пояснили в облэнерго.

В то же время в "Черниговоблэнерго" отметили, что отключения будут чередоваться, чтобы каждый житель области имел хотя бы минимальное количество часов электроэнергии для покрытия базовых потребностей.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением объектов, поврежденных обстрелами, и призывают готовиться к сложной ситуации.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Вследствие массированных ударов РФ по критической инфраструктуре в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической.

Из-за чего с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением и в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

