Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики

В Черниговской области усиливаются проблемы с электроснабжением. В "Черниговоблэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме ухудшилась - даже введенные ограничения не помогли снизить нагрузку на сети.

Мощности недостаточно, чтобы обеспечить электричеством даже то количество абонентов, которое предусмотрено графиками почасовых отключений.

"Для недопущения обесточивания всех 100% абонентов области Общество вынуждено выполнять дополнительные отключения, которые не предусмотрены ГПВ, а это значит, что время пребывания со светом сократится абсолютно у всех абонентов. Кроме того, будет отключаться и часть тех потребителей, которые в ГПВ не заведены", - пояснили в облэнерго.

В то же время в "Черниговоблэнерго" отметили, что отключения будут чередоваться, чтобы каждый житель области имел хотя бы минимальное количество часов электроэнергии для покрытия базовых потребностей.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением объектов, поврежденных обстрелами, и призывают готовиться к сложной ситуации.