ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Удары РФ по энергетике: в Кабмине рассказали, где самая сложная ситуация

Четверг 02 октября 2025 11:39
UA EN RU
Удары РФ по энергетике: в Кабмине рассказали, где самая сложная ситуация Фото: в Кабмине рассказали, где самая сложная ситуация в энергетике (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате атак вражеских ударных БПЛА - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.

Также проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов. По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры", - добавили в министерстве.

Удары РФ по энергетике и объектам инфраструктуры

В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

Также этой ночью российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и северных регионов Украины. В результате атаки пострадал машинист, а движение поездов происходило с задержками. Впоследствии работу железной дороги удалось восстановить.

После атаки врага на энергетический объект 1 октября, сегодня в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Электроэнергия
Новости
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным