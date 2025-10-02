ua en ru
Жесткие графики ограничений электроэнергии ввели в одной из областей из-за атак РФ

Четверг 02 октября 2025 08:55
Фото: в Черниговской области ввели жесткие графики ограничений из-за удара РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 2 октября, в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения после массированной атаки России накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Как отмечают энергетики, в результате ударов по энергетической инфраструктуре области потребители уже почувствовали перебои со светом.

"Все вчера на себе почувствовали "поздравления" рашистов с Днем защитников и защитниц Украины. Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а специалисты работают в круглосуточном режиме для стабилизации работы сети.

Российский удар по энергетике

Вчера, 1 октября, россияне ударили по энергетическому объекту на Киевщине, в результате чего часть Черниговской области осталась без света.

Масштабная авария в сети привела к отключению более 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Имеющихся мощностей в энергосистеме оказалось недостаточно, чтобы одновременно запитать всех абонентов.

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что с 20:00 1 октября вводится график почасовых отключений электроэнергии. Ситуацию в энергосистеме региона назвали критической.

К графику привлечены сразу четыре очереди. Схема отключений предусматривает: три часа со светом и шесть часов без электроэнергии.

