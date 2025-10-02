ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Массированная атака России на Одесскую область: обесточены почти 50 тысяч потребителей

Одесса, Четверг 02 октября 2025 09:35
UA EN RU
Массированная атака России на Одесскую область: обесточены почти 50 тысяч потребителей Фото: в Одесской области обесточены почти 50 тысяч потребителей из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

По словам Кипера, в ночь на 2 октября российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру региона. Несмотря на работу ПВО, повреждения получил один из объектов транспортной инфраструктуры.

Были зафиксированы перебои с электроснабжением. Утром энергетики смогли перезаживить поврежденные сети из разных источников там, где это было технически возможно.

"Сейчас 11,3 тысячи клиентов уже со светом. Временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В результате ударов пострадал один работник транспортной инфраструктуры, он получил осколочные ранения.

Кроме того, зафиксировано разрушение частного дома - повреждена крыша и остекление, пострадал еще один человек.

Сейчас подразделения ГСЧС занимаются ликвидацией последствий удара, а правоохранители документируют очередное преступление российских оккупантов против мирного населения Одесской области.

Обстрелы Украины и отключение света

Этой ночью российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и северных регионов Украины. В результате атаки пострадал машинист, а движение поездов происходило с задержками. Впоследствии работу железной дороги удалось восстановить.

Кроме того, зафиксированы удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в приграничных общинах на севере страны, в частности в районе Конотопа.

После атаки врага на энергетический объект 1 октября, сегодня в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Отключения света
Новости
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным