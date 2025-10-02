Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки

У Чернігівській області посилюються проблеми з електропостачанням. У "Чернігівобленерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі погіршилася - навіть запроваджені обмеження не допомогли знизити навантаження на мережі.

Потужності недостатньо, аби забезпечити електрикою навіть ту кількість абонентів, яка передбачена графіками погодинних відключень.

"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області Товариство вимушене виконувати додаткові відключення, які не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені", - пояснили в обленерго.

Водночас у "Чернігівобленерго" наголосили, що відключення чергуватимуться, аби кожен мешканець області мав хоча б мінімальну кількість годин електроенергії для покриття базових потреб.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням об’єктів, пошкоджених обстрілами, та закликають готуватися до складної ситуації.