Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие

Украина, Среда 24 декабря 2025 10:10
UA EN RU
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Если вопрос территорий не удастся согласовать на переговорах - весь мирный план могут вынести на референдум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами.

Что в драфте мирного плана о территориях

Как отметил Зеленский, вопрос территорий - самый сложный пункт мирного плана. В драфте документа указано, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия соприкосновения фиксируется по месту расположения войск на дату соглашения. То есть - "стоим, где стоим".

А из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей РФ должна вывести войска для вступления в силу соглашения.

Откуда взялась свободная экономическая зона

Но РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, компромиссный вариант от США - свободная экономическая зона.

"Мы считаем, что свободная экономическая зона - это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово - "потенциальные". Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что если не удастся договориться о "стоим там, где стоим", есть два варианта: продолжение войны или надо будет что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами.

Референдум не только о территориях

В случае, если речь все же пойдет о потенциальной свободной экономической зоне Донбасса - это нужно будет решать на референдуме.

"То есть если об этом идет речь, то речь идет о каком-то особом формате, а значит особое решение, а значит это референдум - только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое - или это, или война", - добавил он.

При этом Зеленский отметил, что США хотят референдум и он им объяснял, что на такой референдум придется ставить весь документ, а не отдельные вопросы.

"Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум не будет легитимный", - добавил он.

Он также пояснил, что если все же будет свободная экономическая зона, международные силы будут мониторить, а создание такой зоны также должно быть одобрено Радой. Поэтому кроме референдума нужен будет и отдельный закон.

Напомним, что в обсуждении мирного плана наибольшие споры вызывает территориальный вопрос. В частности, США требуют от Украины вывода войск из Донецкой области.

Зеленский неоднократно отвергал эти требования, подчеркивая, что Украина не будет уступать свои территории, поскольку это противоречит Конституции и нормам международного права. По его мнению, справедливым вариантом начала прекращения огня может стать фиксация ситуации по нынешней линии фронта.

