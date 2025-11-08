Отключения усиливаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 9 ноября

В Украине 9 ноября отключений значительно увеличится: возрастут как объемы, так и временной промежуток. Графики будут действовать в большинстве регионов страны. Кроме этого, 8 ноября отключения применяются до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго ".

В компании отметили, что 8 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме действие графиков отключения света продлили до конца суток. А 9 ноября графики будут действовать все сутки.

Выключать свет 9 ноября будут с 00:00 до 23:59. Объем отключений составит от 2 до 4 очередей одновременно. Таким образом, некоторые из украинцев могут до 16 часов провести без света.

Одновременно с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов будут действовать графики ограничения потребления для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики в течение суток могут измениться.

"Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.