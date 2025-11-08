ua en ru
Отключения усиливаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 9 ноября

Украина, Суббота 08 ноября 2025 17:58
UA EN RU
Отключения усиливаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 9 ноября Иллюстративное фото: отключения света будут продолжаться весь день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 9 ноября отключений значительно увеличится: возрастут как объемы, так и временной промежуток. Графики будут действовать в большинстве регионов страны. Кроме этого, 8 ноября отключения применяются до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную энергетическую компанию"Укрэнерго".

В компании отметили, что 8 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме действие графиков отключения света продлили до конца суток. А 9 ноября графики будут действовать все сутки.

Выключать свет 9 ноября будут с 00:00 до 23:59. Объем отключений составит от 2 до 4 очередей одновременно. Таким образом, некоторые из украинцев могут до 16 часов провести без света.

Одновременно с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов будут действовать графики ограничения потребления для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики в течение суток могут измениться.

"Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. В результате очередного масштабного теракта россиян были погибшие и пострадавшие, в ряде регионов ввели экстренные отключения света.

Утром в Украине значительно усилили отключение света. Из-за российского теракта в ряде регионов было по три очереди одновременно. В частности в Киеве люди проводили по 8 часов без света.

Добавим, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию из-за российского теракта 8 ноября. Речь идет о Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ТЭС в Харьковской области.

