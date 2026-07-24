Откладывать годами. Сколько придется собирать на квартиру в разных городах Украины

Сегодня цены на жилье в Украине зависят от многих факторов, не последний из которых - месторасположение. Поэтому и собирать на собственную квартиру в разных городах придется по-разному.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины".

Главное: Лидеры по ценам : самым дорогим рынок жилья остается в Киеве и Львове (при этом двухкомнатные квартиры дороже в столице, а однокомнатные - во Львове).

: самым дорогим рынок жилья остается в Киеве и Львове (при этом двухкомнатные квартиры дороже в столице, а однокомнатные - во Львове). Рынок новостроек : по стоимости квадратного метра также лидируют Львов и Киев, за ними идут Одесса, Днепр и Харьков.

: по стоимости квадратного метра также лидируют Львов и Киев, за ними идут Одесса, Днепр и Харьков. Динамика цен : в Одессе и Харькове фиксируют возобновление спроса и медленный рост цен, в Днепре - динамика неоднородная (растет спрос на "семейное" жилье), в Киеве рынок вышел на плато (темпы роста замедлились), а во Львове - самый стабильный многолетний рост.

: в Одессе и Харькове фиксируют возобновление спроса и медленный рост цен, в Днепре - динамика неоднородная (растет спрос на "семейное" жилье), в Киеве рынок вышел на плато (темпы роста замедлились), а во Львове - самый стабильный многолетний рост. Сколько собирать на жилье: дольше всего копить деньги на собственную однокомнатную квартиру придется во Львове (8,4 года полной зарплаты) и Киеве (7,3 года), в то время как в Харькове на это уйдет меньше всего времени.

В каких крупных городах жилье самое дорогое

Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина в комментарии РБК-Украина рассказала, что сегодня "самым дорогим рынок остается в Киеве и Львове".

На вторичном рынке, по ее словам, "цена двухкомнатных квартир выше в Киеве, а однокомнатных - во Львове".

"Одесса занимает третье место, а Днепр и Харьков заметно отстают", - поделилась эксперт.

В целом стоимость жилья в этих пяти украинских городах сейчас такова:

Львов - однокомнатные 72 тыс. долларов, а двухкомнатные - 99 тыс. долларов;

Киев - однокомнатные 69,1 тыс. долларов, двухкомнатные - 105 тыс. долларов;

Одесса - однокомнатные 48 тыс. долларов, двухкомнатные - 69,7 тыс. долларов;

Днепр - однокомнатные 31,9 тыс. долларов, двухкомнатные - 45 тыс. долларов;

Харьков - однокомнатные 23 тыс. долларов, двухкомнатные - 38 тыс. долларов.

Какова ситуация на рынке новостроек

На рынке новостроек сегодня также лидируют:

Львов, где 1 кв. м стоит в среднем 1 612 долларов;

Киев - 1 466 долларов за 1 кв. м.

За ними следуют:

Одесса - 1 245 долларов за 1 кв. м;

Днепр - 1 185 долларов за 1 кв. м;

Харьков - 686 долларов за 1 кв. м.

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Что известно о динамике цен и спроса

Кирюхина рассказала, что "в Одессе с середины 2024 года, а в Харькове - с начала 2025 года изменилась динамика - произошло восстановление спроса".

"За последний год медианная стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке выросла на 10% в Одессе и на 5% в Харькове. С тех пор в обоих городах цены хоть и медленно, но стабильно растут", - поделилась она.

Между тем, в Днепре, по ее словам, рынок в 2026 году выглядит неоднородным.

Если медианная стоимость однокомнатных квартир за последний год снизилась на 6,18%, то трехкомнатные, напротив, подорожали на 8,33%.

"Это может свидетельствовать о более высоком спросе на жилье для семей. В частности, среди внутренне перемещенных лиц", - отметила специалист.

В Киеве, по данным Кирюхиной, динамика изменилась в 2026 году.

"Начиная с зимы, цены на однокомнатные квартиры фактически вышли на плато, а медианные цены двух- и трехкомнатных квартир за последние полгода несколько снизились - на 4,55% и 3,75% соответственно", - сообщила она.

Это, по мнению представительницы ЛУН, "свидетельствует о замедлении темпов роста после нескольких лет активного подорожания".

А вот наиболее стабильный рост цен - на протяжении всего периода полномасштабного вторжения - демонстрирует Львов.

Там медианная цена однушек за последний год выросла на 11,33%, а новостройки подорожали на 14%.

Сколько придется собирать на квартиру в разных городах

Исходя из средних доходов украинцев в вышеупомянутых городах и актуальных цен на жилье (по данным статистики ЛУН), дольше всего собирать на собственную однокомнатную квартиру придется во Львове - 8,4 года полной зарплаты.

Между тем в других городах ситуация такова:

в Киеве на это уйдет 7,3 года;

в Одессе - 6,3 года;

в Днепре - 4,1 года;

в Харькове - 3,3 года.

Как долго копить деньги на однокомнатную квартиру в разных городах (инфографика: РБК-Украина)

"Самыми заметными тенденциями сейчас являются восстановление спроса в Одессе и Харькове, неоднородная динамика в Днепре, стабильный многолетний рост во Львове и выход киевского рынка на этап замедления", - подытожила Кирюхина.