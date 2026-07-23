Зарплаты в Украине растут? В каких городах платят больше всего

Средняя зарплата в Украине на июль 2026 года достигла 30 тысяч гривен. За год оплата труда выросла во всех самых больших городах страны, а самые высокие зарплаты традиционно предлагают в Киеве и Львове.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена жизни. Сколько действительно стоит проживать в крупнейших городах Украины" .

Главное: Средний показатель по стране: По состоянию на июль 2026 года средняя зарплата в Украине достигла 30 000 гривен, а общий уровень оплаты труда в крупных городах за год вырос примерно на 20%.

По состоянию на июль 2026 года средняя зарплата в Украине достигла 30 000 гривен, а общий уровень оплаты труда в крупных городах за год вырос примерно на 20%. Рейтинг городов-лидеров: Самые высокие средние зарплаты предлагают в Киеве и Львове. Далее следуют Одесса, Днепр и Харьков.

Самые высокие средние зарплаты предлагают в Киеве и Львове. Далее следуют Одесса, Днепр и Харьков. Где зарплаты росли быстрее всего: Наиболее динамично среди первой пятерки городов показатели выросли во Львове - на 23% за год.

Наиболее динамично среди первой пятерки городов показатели выросли во Львове - на 23% за год. Топ-профессии по темпам роста: Больше всего за год повысили выплаты кладовщикам и поварам. Также выросли доходы водителей, продавцов-консультантов и менеджеров по продажам.

В каких городах самые большие зарплаты

По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине сейчас составляет 30 000 гривен.

Самый высокий уровень оплаты труда среди крупнейших городов зафиксирован в:

Киеве - 35 900 гривен;

- 35 900 гривен; Львове - 32 500 гривен;

- 32 500 гривен; Одессе - 28 900 гривен;

- 28 900 гривен; Днепре - 28 500 гривен;

- 28 500 гривен; Харькове - 26 500 гривен.

При этом в компании отмечают, что в среднем средние зарплаты в крупных городах за год выросли примерно на 20%.



Средние зарплаты в разных городах Украины (инфографика РБК-Украина)

Как изменились зарплаты за год

Больше всего среди пяти крупнейших городов зарплаты выросли во Львове - на 23%.

Также существенный рост зафиксировали:

Киев - +20% ;

; Одесса - +19% ;

; Харьков - +18% ;

; Днепр - +15%.

В Work.ua уточнили, что средняя зарплата в Киеве рассчитана на основе данных из 53 653 вакансий, размещенных на платформе за последние три месяца.

В каких профессиях зарплаты растут быстрее всего

По данным Work.ua, больше всего за последний год выросли зарплаты у представителей нескольких массовых профессий.

В частности:

кладовщик - +23%, средняя зарплата 29 000 гривен;

- +23%, средняя зарплата 29 000 гривен; повар - +23%, средняя зарплата 32 500 гривен;

- +23%, средняя зарплата 32 500 гривен; водитель - +19%, средняя зарплата 37 500 гривен;

- +19%, средняя зарплата 37 500 гривен; продавец-консультант - +15%, средняя зарплата 24 000 гривен;

- +15%, средняя зарплата 24 000 гривен; менеджер по продажам - +10%, средняя зарплата 38 500 гривен.

Таким образом, среди крупнейших городов Украины самые высокие средние зарплаты остаются в Киеве и Львове, тогда как самый низкий показатель среди этой пятерки у Харькова.