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Главная » Жизнь » Общество

Зарплаты в Украине растут? В каких городах платят больше всего

13:24 23.07.2026 Чт
3 мин
В большинстве регионов уровень оплаты труда заметно вырос за год
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копытко
Зарплаты в Украине растут? В каких городах платят больше всего Фото: В больших городах Украины растут зарплаты (freepik.com)
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Средняя зарплата в Украине на июль 2026 года достигла 30 тысяч гривен. За год оплата труда выросла во всех самых больших городах страны, а самые высокие зарплаты традиционно предлагают в Киеве и Львове.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена жизни. Сколько действительно стоит проживать в крупнейших городах Украины".

Главное:

  • Средний показатель по стране: По состоянию на июль 2026 года средняя зарплата в Украине достигла 30 000 гривен, а общий уровень оплаты труда в крупных городах за год вырос примерно на 20%.
  • Рейтинг городов-лидеров: Самые высокие средние зарплаты предлагают в Киеве и Львове. Далее следуют Одесса, Днепр и Харьков.
  • Где зарплаты росли быстрее всего: Наиболее динамично среди первой пятерки городов показатели выросли во Львове - на 23% за год.
  • Топ-профессии по темпам роста: Больше всего за год повысили выплаты кладовщикам и поварам. Также выросли доходы водителей, продавцов-консультантов и менеджеров по продажам.

В каких городах самые большие зарплаты

По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине сейчас составляет 30 000 гривен.

Самый высокий уровень оплаты труда среди крупнейших городов зафиксирован в:

  • Киеве - 35 900 гривен;
  • Львове - 32 500 гривен;
  • Одессе - 28 900 гривен;
  • Днепре - 28 500 гривен;
  • Харькове - 26 500 гривен.

При этом в компании отмечают, что в среднем средние зарплаты в крупных городах за год выросли примерно на 20%.

Зарплаты в Украине растут? В каких городах платят больше всего
Средние зарплаты в разных городах Украины (инфографика РБК-Украина)

Как изменились зарплаты за год

Больше всего среди пяти крупнейших городов зарплаты выросли во Львове - на 23%.

Также существенный рост зафиксировали:

  • Киев - +20%;
  • Одесса - +19%;
  • Харьков - +18%;
  • Днепр - +15%.

В Work.ua уточнили, что средняя зарплата в Киеве рассчитана на основе данных из 53 653 вакансий, размещенных на платформе за последние три месяца.

В каких профессиях зарплаты растут быстрее всего

По данным Work.ua, больше всего за последний год выросли зарплаты у представителей нескольких массовых профессий.

В частности:

  • кладовщик - +23%, средняя зарплата 29 000 гривен;
  • повар - +23%, средняя зарплата 32 500 гривен;
  • водитель - +19%, средняя зарплата 37 500 гривен;
  • продавец-консультант - +15%, средняя зарплата 24 000 гривен;
  • менеджер по продажам - +10%, средняя зарплата 38 500 гривен.

Таким образом, среди крупнейших городов Украины самые высокие средние зарплаты остаются в Киеве и Львове, тогда как самый низкий показатель среди этой пятерки у Харькова.

Напомним, из-за дефицита кадров на рынке труда украинские работодатели все чаще нанимают работников в возрасте 50+. Наибольшим спросом пользуются водители, продавцы, бухгалтеры, повара и медицинские работники, а для поддержки людей старшего возраста в Украине также действует проект "Опыт имеет значение".

Также РБК-Украина рассказывало, какие вакансии и зарплаты предлагают несовершеннолетним в Украине.

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