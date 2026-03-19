Плюс 30% за год. Сколько стоят дома в Украине и где дешевле всего
Рынок недвижимости в Украине раскололся: пока в прифронтовых городах жилье отдают за бесценок, в условно безопасных регионах цены бьют рекорды.
О том, сколько стоят дома, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Аномальный рост: Наибольший скачок цены зафиксирован в Сумах (+ 30%), где средняя стоимость дома достигла 64 900 долларов.
- Где дешевле всего: Самые дешевые предложения сейчас в Чернигове (28 500 долларов) и Николаеве (32 000 долларов).
- Столичный отрыв: Киев остается лидером по цене (231 000 долларов) и площади (185 кв. м).
- Западный тренд: Луцк и Ивано-Франковск уверенно догоняют лидеров с приростом в 25-29% в год.
ТОП-5 городов с самыми дорогими домами
Киев уверенно держит лидерство, но западные регионы уже вплотную приблизились к столичным ценам. Прирост в +18% свидетельствует о том, что бизнес-активность и концентрация капитала в столице никуда не исчезли.
ТОП-5 городов с самыми дорогими домами:
- Киев - 231 000 долларов (+18% за год), средняя площадь - 185 кв. м.
- Львов - 210 000 (+14% за год), средняя площадь - 174 кв. м.
- Ужгород - 169 000 (+13% за год), средняя площадь - 140 кв. м.
- Одесса - 160 000 (+7% за год), средняя площадь - 155 кв. м.
- Ивано-Франковск - 140 000 (+25% за год), средняя площадь - 141 кв. м.
Запад Украины (Львов, Ужгород, Франковск, Луцк) стал основным местом инвестиций. Прирост в Луцке (+29%) и Франковске (+25%) - это прямое следствие дефицита предложения при огромном спросе.
Где самые дешевые дома
Самое дешевое жилье сосредоточено в областях, которые находятся под постоянными обстрелами или близко к линии фронта.
ТОП-5 городов с самыми дешевыми домами:
- Чернигов - 28 500 долларов (+5% за год), средняя площадь - 60 в. м.
- Николаев - 32 000 долларов (-14% за год), средняя площадь - 77 кв. м.
- Запорожье - 34 000 (-8% за год), средняя площадь - 84 кв. м.
- Кропивницкий - 54 000 (-2% за год), средняя площадь - 80 кв. м.
- Днепр - 55 000 (-4% за год), средняя площадь - 90 кв.м.
В Чернигове формально самая меньшая цена, но это, вероятно, касается специфического сегмента домов, поскольку город остается в зоне риска.
Николаев и Запорожье показывают не только самые низкие цены, но и падение стоимости. Это свидетельствует о том, что предложение значительно превышает спрос: люди пытаются уехать, а покупателей готовых рисковать деньгами очень мало.
Цены в других регионах
Стоимость домов:
- Черновцы (139 000 долларов) и Луцк (110 000) демонстрируют стремительный рост (+18% и +29% соответственно).
- Сумы (64 900 долларов) показывают аномальный прирост в +30%.
Интересно, что в Сумах самый большой по Украине прирост +30% в цене, что выглядит странно для прифронтового региона. Это может свидетельствовать об активизации локального рынка после периода полного застоя или об изменении структуры предложения (на рынок выставили более дорогие объекты).
Добавим, что в анализе не учли Донецк, Луганск, Херсон и Крым, поскольку данных о рынке недвижимости в этих регионах нет.
Читайте также о том, что в 2025-м на вторичке наблюдали "оттепель" - количество сделок купли-продажи выросло на 15%. В прошлом году украинцы купили 205,3 тыс. объектов недвижимости, что на 26,9 тыс. больше, чем в 2024-м.
Ранее мы писали о том, что в Украине в феврале подскочили цены на вторичку. Больше всего подорожала недвижимость в Ровно и Одессе - на 25-26%.