Плюс 30% за год. Сколько стоят дома в Украине и где дешевле всего

Рынок недвижимости в Украине раскололся: пока в прифронтовых городах жилье отдают за бесценок, в условно безопасных регионах цены бьют рекорды.

О том, сколько стоят дома, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Киев уверенно держит лидерство, но западные регионы уже вплотную приблизились к столичным ценам. Прирост в +18% свидетельствует о том, что бизнес-активность и концентрация капитала в столице никуда не исчезли.

ТОП-5 городов с самыми дорогими домами:

Киев - 231 000 долларов (+18% за год), средняя площадь - 185 кв. м.

Львов - 210 000 (+14% за год), средняя площадь - 174 кв. м.

Ужгород - 169 000 (+13% за год), средняя площадь - 140 кв. м.

Одесса - 160 000 (+7% за год), средняя площадь - 155 кв. м.

Ивано-Франковск - 140 000 (+25% за год), средняя площадь - 141 кв. м.

Запад Украины (Львов, Ужгород, Франковск, Луцк) стал основным местом инвестиций. Прирост в Луцке (+29%) и Франковске (+25%) - это прямое следствие дефицита предложения при огромном спросе.

Где самые дешевые дома

Самое дешевое жилье сосредоточено в областях, которые находятся под постоянными обстрелами или близко к линии фронта.

ТОП-5 городов с самыми дешевыми домами:

Чернигов - 28 500 долларов (+5% за год), средняя площадь - 60 в. м.

Николаев - 32 000 долларов (-14% за год), средняя площадь - 77 кв. м.

Запорожье - 34 000 (-8% за год), средняя площадь - 84 кв. м.

Кропивницкий - 54 000 (-2% за год), средняя площадь - 80 кв. м.

Днепр - 55 000 (-4% за год), средняя площадь - 90 кв.м.

В Чернигове формально самая меньшая цена, но это, вероятно, касается специфического сегмента домов, поскольку город остается в зоне риска.

Николаев и Запорожье показывают не только самые низкие цены, но и падение стоимости. Это свидетельствует о том, что предложение значительно превышает спрос: люди пытаются уехать, а покупателей готовых рисковать деньгами очень мало.

Цены в других регионах

Черновцы (139 000 долларов) и Луцк (110 000) демонстрируют стремительный рост (+18% и +29% соответственно).

Сумы (64 900 долларов) показывают аномальный прирост в +30%.

Интересно, что в Сумах самый большой по Украине прирост +30% в цене, что выглядит странно для прифронтового региона. Это может свидетельствовать об активизации локального рынка после периода полного застоя или об изменении структуры предложения (на рынок выставили более дорогие объекты).

Добавим, что в анализе не учли Донецк, Луганск, Херсон и Крым, поскольку данных о рынке недвижимости в этих регионах нет.