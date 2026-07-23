Рост курса доллара и себестоимости жилья: что будет с ценами на новостройки осенью

Усиление ракетно-дроновых обстрелов и рост курса доллара осенью могут активизировать покупателей недвижимости и привести к росту цен на первичном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.

Главное:

Переезд на мероприятие: из-за обстрелов 30–40% запросов на жилье в безопасных регионах поступают от жителей Киева, Днепра, Харькова и Запорожья.

из-за обстрелов 30–40% запросов на жилье в безопасных регионах поступают от жителей Киева, Днепра, Харькова и Запорожья. Курс доллара: приближение доллара к 46,5-47 грн осенью и удорожание материалов будут побуждать пересматривать цены на новостройки.

приближение доллара к 46,5-47 грн осенью и удорожание материалов будут побуждать пересматривать цены на новостройки. Формат жилья: 65% релокантов ищут квартиры 50–80 м² с рассрочкой от 2 лет, а 80% покупают новое жилье только после продажи старого.

65% релокантов ищут квартиры 50–80 м² с рассрочкой от 2 лет, а 80% покупают новое жилье только после продажи старого. Новые приоритеты: безопасность, высокая готовность объекта, автономность и готовые квартиры с ремонтом.

Изменение географии спроса

Из-за систематических обстрелов жители востока, юга, севера и центра Украины все чаще рассматривают переезд в более безопасные западные области как постоянное решение, отмечают аналитики строительной компании Gazda.

Как рассказала Марианна Бигунец, с начала лета 30–40% обращений в компанию по поводу покупки жилья в безопасных регионах поступают от жителей Киева и области, Днепра, Харькова и Запорожья.

По ее словам, это пока только эмоциональная реакция на обстрелы, а не устойчивый тренд, однако продолжающаяся неопределенность все чаще побуждает людей с финансовой возможностью задуматься о переезде.

По базовому сценарию аналитиков компании возможно приближение курса доллара к 46,5-47 гривен и ослабление гривны в пределах 3-4% может повлиять на решение граждан о переезде и рост себестоимости строительства.

Хотя рост курса не будет означать резкое подорожание всего первичного рынка, однако валютный фактор будет оставаться важным из-за зависимости строительных материалов, инженерного оборудования и комплектующих от курса доллара или евро, объясняет Марианна Бигунец.

Рост спроса на первичном рынке, добавляет эксперт, может быть также из-за стремления людей перевести часть сбережений в материальный актив.

Какое жилье ищут украинцы

По данным Марианны Бигунец, 65% запросов релокантов приходится на квартиры 50–80 м² с рассрочкой от двух лет и первым взносом 30–50%. При этом 80% покупателей планируют приобрести новое жилье только после продажи имеющейся недвижимости.

Главными критериями, указывает она, для выбора жилья становятся безопасная локация, высокая готовность объекта и прогнозируемость затрат.

Безопасность остается главным критерием, поэтому западные области привлекают тех, кто ищет квартиру для постоянного проживания или как резервный вариант из-за более низкой частоты обстрелов и близости к границе, рассказывает Бигунец.

Кроме того, критической становится прогнозируемость бюджета. Из-за стремления быстро переехать растет спрос на квартиры с готовой отделкой, что позволяет зафиксировать расходы и избежать продолжительного ремонта.

"В ближайшие месяцы поведение покупателей будут определять прежде всего ситуация безопасности, валютные ожидания, финансовые возможности семей и готовность объектов. В то же время нынешнее увеличение количества обращений еще не дает оснований говорить о сложившемся рыночном тренде", – резюмирует Марианна Бигунец.