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Рост курса доллара и себестоимости жилья: что будет с ценами на новостройки осенью

12:21 23.07.2026 Чт
3 мин
Покупатели больше не готовы ждать лет ремонта: какой формат жилья сейчас выбирают чаще всего?
aimg Мария Волощук aimg Олег Хомчук
Рост курса доллара и себестоимости жилья: что будет с ценами на новостройки осенью Рост курса не будет означать резкое удорожание всего первичного рынка (фото: РБК-Украина)
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Усиление ракетно-дроновых обстрелов и рост курса доллара осенью могут активизировать покупателей недвижимости и привести к росту цен на первичном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.

Главное:

  • Переезд на мероприятие: из-за обстрелов 30–40% запросов на жилье в безопасных регионах поступают от жителей Киева, Днепра, Харькова и Запорожья.
  • Курс доллара: приближение доллара к 46,5-47 грн осенью и удорожание материалов будут побуждать пересматривать цены на новостройки.
  • Формат жилья: 65% релокантов ищут квартиры 50–80 м² с рассрочкой от 2 лет, а 80% покупают новое жилье только после продажи старого.
  • Новые приоритеты: безопасность, высокая готовность объекта, автономность и готовые квартиры с ремонтом.

Изменение географии спроса

Из-за систематических обстрелов жители востока, юга, севера и центра Украины все чаще рассматривают переезд в более безопасные западные области как постоянное решение, отмечают аналитики строительной компании Gazda.

Как рассказала Марианна Бигунец, с начала лета 30–40% обращений в компанию по поводу покупки жилья в безопасных регионах поступают от жителей Киева и области, Днепра, Харькова и Запорожья.

По ее словам, это пока только эмоциональная реакция на обстрелы, а не устойчивый тренд, однако продолжающаяся неопределенность все чаще побуждает людей с финансовой возможностью задуматься о переезде.

По базовому сценарию аналитиков компании возможно приближение курса доллара к 46,5-47 гривен и ослабление гривны в пределах 3-4% может повлиять на решение граждан о переезде и рост себестоимости строительства.

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Хотя рост курса не будет означать резкое подорожание всего первичного рынка, однако валютный фактор будет оставаться важным из-за зависимости строительных материалов, инженерного оборудования и комплектующих от курса доллара или евро, объясняет Марианна Бигунец.

Рост спроса на первичном рынке, добавляет эксперт, может быть также из-за стремления людей перевести часть сбережений в материальный актив.

Какое жилье ищут украинцы

По данным Марианны Бигунец, 65% запросов релокантов приходится на квартиры 50–80 м² с рассрочкой от двух лет и первым взносом 30–50%. При этом 80% покупателей планируют приобрести новое жилье только после продажи имеющейся недвижимости.

Главными критериями, указывает она, для выбора жилья становятся безопасная локация, высокая готовность объекта и прогнозируемость затрат.

Безопасность остается главным критерием, поэтому западные области привлекают тех, кто ищет квартиру для постоянного проживания или как резервный вариант из-за более низкой частоты обстрелов и близости к границе, рассказывает Бигунец.

Кроме того, критической становится прогнозируемость бюджета. Из-за стремления быстро переехать растет спрос на квартиры с готовой отделкой, что позволяет зафиксировать расходы и избежать продолжительного ремонта.

"В ближайшие месяцы поведение покупателей будут определять прежде всего ситуация безопасности, валютные ожидания, финансовые возможности семей и готовность объектов. В то же время нынешнее увеличение количества обращений еще не дает оснований говорить о сложившемся рыночном тренде", – резюмирует Марианна Бигунец.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что подорожание жилья обусловлено, прежде всего, девальвацией гривны , а не фактическим ростом стоимости квадратного метра.

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