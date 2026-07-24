Відкладати роками. Скільки доведеться збирати на квартиру в різних містах України

Сьогодні ціни на житло в Україні залежать від багатьох факторів, не останній з яких - місцерозташування. Тож і збирати на власну квартиру в різних містах доведеться по-різному.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України".

Головне: Лідери за цінами : найдорожчим ринок житла залишається у Києві та Львові (при цьому двокімнатні квартири дорожчі в столиці, а однокімнатні - у Львові).

: найдорожчим ринок житла залишається у Києві та Львові (при цьому двокімнатні квартири дорожчі в столиці, а однокімнатні - у Львові). Ринок новобудов : за вартістю квадратного метра також лідирують Львів та Київ, за ними йдуть Одеса, Дніпро та Харків.

: за вартістю квадратного метра також лідирують Львів та Київ, за ними йдуть Одеса, Дніпро та Харків. Динаміка цін : в Одесі та Харкові фіксують відновлення попиту й повільне зростання цін, у Дніпрі - динаміка неоднорідна (зростає попит на "сімейне" житло), у Києві ринок вийшов на плато (темпи зростання сповільнилися), а у Львові - найбільш стабільне багаторічне зростання.

: в Одесі та Харкові фіксують відновлення попиту й повільне зростання цін, у Дніпрі - динаміка неоднорідна (зростає попит на "сімейне" житло), у Києві ринок вийшов на плато (темпи зростання сповільнилися), а у Львові - найбільш стабільне багаторічне зростання. Скільки збирати на житло: найдовше накопичувати гроші на власну однокімнатну квартиру доведеться у Львові (8,4 року повної зарплати) та Києві (7,3 року), тоді як у Харкові на це піде найменше часу.

В яких великих містах житло найдорожче

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна у коментарі РБК-Україна розповіла, що сьогодні "найдорожчим ринок залишається у Києві та Львові".

На вторинному ринку, за її словами, "ціна двокімнатних квартир вища у Києві, а однокімнатних - у Львові".

"Одеса займає третє місце, а Дніпро та Харків - помітно відстають", - поділилась експерт.

В цілому вартість житла у цих п'яти українських містах нині така:

Львів - однокімнатні 72 тис. доларів, а двокімнатні - 99 тис. доларів;

Київ - однокімнатні 69,1 тис. доларів, двокімнатні - 105 тис. доларів;

Одеса - однокімнатні 48 тис. доларів, двокімнатні - 69,7 тис. доларів;

Дніпро - однокімнатні 31,9 тис. доларів, двокімнатні - 45 тис. доларів;

Харків - однокімнатні 23 тис. доларів, двокімнатні - 38 тис. доларів.

Яка ситуація на ринку новобудов

На ринку новобудов сьогодні також лідирують:

Львів, де 1 кв. м коштує в середньому 1 612 доларів;

Київ - 1 466 доларів за 1 кв. м.

За ними йдуть:

Одеса - 1 245 доларів за 1 кв. м;

Дніпро - 1 185 доларів за 1 кв. м;

Харків - 686 доларів за 1 кв. м.

Читайте також: Оренда злетіла на 82%: де в Україні найбільше подорожчало житло у 2026 році

Що відомо про динаміку цін і попиту

Кірюхіна розповіла, що "в Одесі з середини 2024 року, а в Харкові - з початку 2025 року змінилася динаміка - відбулося відновлення попиту".

"За останній рік медіанна вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку зросла на 10% в Одесі та на 5% у Харкові. Відтоді в обох містах ціни хоч і повільно, але стабільно зростають", - поділилась вона.

Тим часом у Дніпрі, за її словами, ринок у 2026 році виглядає неоднорідним.

Якщо медіанна ціна однокімнатних квартир за останній рік знизилася на 6,18%, то трикімнатні, навпаки, подорожчали на 8,33%.

"Це може свідчити про вищий попит на житло для родин. Зокрема серед внутрішньо переміщених осіб", - зауважила фахівець.

У Києві, за даними Кірюхіної, динаміка змінилась у 2026 році.

"Починаючи із зими ціни на однокімнатні квартири фактично вийшли на плато, а медіанні ціни дво- та трикімнатних квартир за останні пів року дещо знизилися - на 4,55% та 3,75% відповідно", - повідомила вона.

Це, на думку представниці ЛУН, "свідчить про уповільнення темпів зростання після кількох років активного подорожчання".

А ось найбільш стабільне зростання цін - впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення - демонструє Львів.

Там медіанна ціна однушок за останній рік зросла на 11,33%, а новобудови подорожчали на 14%.

Скільки доведеться збирати на квартиру в різних містах

Виходячи із середніх доходів українців у вищезгаданих містах та актуальних цін на житло (за даними статистики ЛУН), найдовше збирати на власну однокімнатну квартиру доведеться у Львові - 8,4 року повної зарплати.

Тим часом в інших містах ситуація така:

у Києві на це піде 7,3 року;

в Одесі - 6,3 року;

у Дніпрі - 4,1 року;

в Харкові - 3,3 року.

Як довго збирати гроші на однокімнатну квартиру в різних містах (інфографіка: РБК-Україна)

"Найпомітнішими тенденціями зараз є відновлення попиту в Одесі та Харкові, неоднорідна динаміка в Дніпрі, стабільне багаторічне зростання у Львові та вихід київського ринку на етап уповільнення", - підсумувала Кірюхіна.