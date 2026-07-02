От 3 до 25 лет: сколько времени нужно представителям разных профессий на покупку жилья

Квалифицированные рабочие сегодня могут накопить на свою квартиру быстрее, чем представители многих других профессий. По оценкам аналитиков, штукатуру для этого понадобится менее трех лет, тогда как сторожу придется откладывать деньги около четверти века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа и OLX Недвижимость.

Главное: Сущность расчетов: Аналитики взяли за основу медианную стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке и сравнили ее с доходами украинцев при условии, что на жилье откладывается весь заработок.

Аналитики взяли за основу медианную стоимость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке и сравнили ее с доходами украинцев при условии, что на жилье откладывается весь заработок. Рабочая элита: Быстрее всего собрать на квартиру могут штукатуры, фасадщики и каменщики.

Быстрее всего собрать на квартиру могут штукатуры, фасадщики и каменщики. Кому собирать дольше всего: Медсестрам, домработницам и аниматорам придется откладывать средства более 10 лет, уборщицам - 13 лет.

Медсестрам, домработницам и аниматорам придется откладывать средства более 10 лет, уборщицам - 13 лет. Антирекорд рынка: Труднее всего купить квартиру сторожам. Из-за низкой медиа зарплаты им придется собирать деньги около 25 лет.

Труднее всего купить квартиру сторожам. Из-за низкой медиа зарплаты им придется собирать деньги около 25 лет. Причина перекоса: Безумный разрыв в доходах в пользу строительных и рабочих специальностей спровоцирован острым дефицитом квалифицированных кадров в Украине.

Кто быстрее всего может позволить себе собственное жилье

Для расчетов аналитики взяли медианную стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке - 50 тысяч долларов - и сравнили ее с медианными зарплатами представителей разных профессий.

Лидером стал штукатур. При средней зарплате 70 тысяч гривен в месяц накопить на квартиру он может примерно за 2,6 года, если будет откладывать весь доход.

Следом идут фасадщики и каменщики - им понадобится около 2,8 года. Плиточники, дальнобойщики и рихтовщики могут достичь этой цели примерно через три года.

Строителям и прорабам понадобится около 3,6 года, а монтажникам, машинистам экскаватора, автоэлектрикам и автомалярам - около четырех лет.

В то же время даже профессии с зарплатой более 30 тысяч гривен позволяют накопить на собственное жилье менее чем за шесть лет. К ним относятся электрики, курьеры, торговые представители, операторы ЧПУ, токари, сборщики мебели и трактористы.

В OLX Работа объясняют, что высокие зарплаты в этих областях связаны прежде всего с острым дефицитом квалифицированных кадров.

Кому придется ждать дольше всего

Представителям ряда профессий путь к собственной квартире будет значительно длиннее.

Домработницам, медсестрам, промоутерам и аниматорам придется накапливать более 10 лет. Посудомойщим понадобится около 11 лет, сиделкам - почти 12 лет.

Уборщицам придется откладывать деньги примерно 13 лет, дворникам - около 15 лет.

Абсолютным антирекордсменом стали сторожа. При медианной зарплате 7,25 тысяч гривен им понадобится около 25 лет, чтобы собрать на однокомнатную квартиру.

По данным исследования именно дефицит специалистов в строительстве и рабочих профессиях сегодня позволяет таким работникам претендовать на одни из самых конкурентных зарплат на украинском рынке труда.