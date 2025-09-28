РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, в направлении Украины летят ракеты

Российские военные, вероятно, запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса", - отметили военные.
Жителям населенных пунктов Украины советуют следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ту-95 (кодификация НАТО: Bear) - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах.
Он был создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".
Самолет стал одним из символов "Холодной войны" и проектировался для поражения стратегических целей в тылу противника при любых погодных условиях и в любое время суток.
В модернизированной модификации Ту-95МСМ его боевые характеристики были существенно усилены.
Так, в этой версии самолет способен размещать в барабанной установке шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555. Дополнительно на подкрыльных пилонах он может переносить еще восемь ракет Х-101, но после обновления это количество возросло до двенадцати.
Таким образом, в целом модернизированный бомбардировщик может переносить и запускать 18 ракет.
В ночь на 28 сентября армия РФ массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед". В большинстве областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Около часа ночи в Киеве прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по российским дронам.
В районе 02:30 военные агрессора запустили ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31.
После этого в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы.