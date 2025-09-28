РФ підняла стратегічну авіацію Ту-95МС: імовірно, в напрямку України летять ракети

"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - зазначили військові.

Жителям населених пунктів України радять слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ту-95 (кодифікація НАТО: Bear) - радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках.

Його створили як відповідь на американський стратегічний бомбардувальник Convair B-36 "Peacemaker".

Літак став одним із символів "Холодної війни" та проєктувався для ураження стратегічних цілей у тилу супротивника за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби.

У модернізованій модифікації Ту-95МСМ його бойові характеристики були суттєво посилені.

Так, у цій версії літак здатний розміщувати в барабанній установці шість крилатих ракет Х-55 або Х-555. Додатково на підкрильних пілонах він може переносити ще вісім ракет Х-101, але після оновлення, ця кількість зросла до дванадцяти.

Отже, загалом модернізований бомбардувальник може переносити і запускати 18 ракет.