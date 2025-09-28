UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ підняла стратегічну авіацію Ту-95МС: імовірно, в напрямку України летять ракети

Фото: російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові, ймовірно, запустили ракети з бомбардувальників Ту-95МС в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - зазначили військові.

Жителям населених пунктів України радять слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ту-95 (кодифікація НАТО: Bear) - радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках.

Його створили як відповідь на американський стратегічний бомбардувальник Convair B-36 "Peacemaker".

Літак став одним із символів "Холодної війни" та проєктувався для ураження стратегічних цілей у тилу супротивника за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби.

У модернізованій модифікації Ту-95МСМ його бойові характеристики були суттєво посилені.

Так, у цій версії літак здатний розміщувати в барабанній установці шість крилатих ракет Х-55 або Х-555.  Додатково на підкрильних пілонах він може переносити ще вісім ракет Х-101, але після оновлення, ця кількість зросла до дванадцяти.

Отже, загалом модернізований бомбардувальник може переносити і запускати 18 ракет.

Нічний комбінований обстріл Росії

В ніч на 28 вересня армія РФ масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У більшості областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Близько першої ночі у Києві пролунали вибухи через роботу сил ППО по російським дронам.

Близько 02:30 військові агресора запустили ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31.

Невдовзі у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи.

