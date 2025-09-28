ua en ru
В Киеве прозвучали взрывы. Работает ПВО (отбой)

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 01:27
В Киеве прозвучали взрывы. Работает ПВО (отбой) Фото: россияне атакуют Киев ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные силы и главу КМВА Тимура Ткаченко.

"Ударный БпЛА над Киевом, со стороны Броваров", - сообщили военные в 01:18.

Ткаченко отметил, что в столице объявлена тревога из-за вражеских БПЛА.

"Может быть громко. Пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги!", - отметил глава КГВА.

Обновлено 01:37

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Вражеский "Шахед" вышел за пределы города в западном направлении и больше не фиксируется.

Обстрел "Шахедами" 28 сентября

С вечера субботы, 27 сентября, военные РФ запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В восточных, северных, южных и центральных областях была объявлена воздушная тревога.

Около 01:00 в Запорожье прогремели взрывы. Город атакуют ударные беспилотники, также сообщалось о риске ударов по области скоростными ракетами.

Добавим, что днем в субботу россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области, погиб мужчина.

