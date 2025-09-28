В Киеве прозвучали взрывы. Работает ПВО (отбой)
В Киеве слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Воздушные силы и главу КМВА Тимура Ткаченко.
"Ударный БпЛА над Киевом, со стороны Броваров", - сообщили военные в 01:18.
Ткаченко отметил, что в столице объявлена тревога из-за вражеских БПЛА.
"Может быть громко. Пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги!", - отметил глава КГВА.
Обновлено 01:37
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Вражеский "Шахед" вышел за пределы города в западном направлении и больше не фиксируется.
Обстрел "Шахедами" 28 сентября
С вечера субботы, 27 сентября, военные РФ запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В восточных, северных, южных и центральных областях была объявлена воздушная тревога.
Около 01:00 в Запорожье прогремели взрывы. Город атакуют ударные беспилотники, также сообщалось о риске ударов по области скоростными ракетами.
Добавим, что днем в субботу россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области, погиб мужчина.