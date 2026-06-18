От зарплат и разовых 200 тысяч до жилья: что получают молодые медики и при каких условиях

Главное: Гарантии для интернов : бюджетники могут самостоятельно выбирать место интернатуры (из перечня вакансий), а период обучения засчитывается в общий трудовой стаж.

: бюджетники могут самостоятельно выбирать место интернатуры (из перечня вакансий), а период обучения засчитывается в общий трудовой стаж. Зарплаты начинающих : минимальная ставка интернов в государственных и коммунальных учреждениях составляет 15 тысяч гривен, хотя заведения имеют право устанавливать более высокую оплату (в зависимости от нагрузки и результатов).

: минимальная ставка интернов в государственных и коммунальных учреждениях составляет 15 тысяч гривен, хотя заведения имеют право устанавливать более высокую оплату (в зависимости от нагрузки и результатов). Выплата 200 тысяч : единовременную помощь получают выпускники, которые трудоустроились на три года в учреждения громад с критической потребностью в кадрах (например в селах или на прифронтовых территориях).

: единовременную помощь получают выпускники, которые трудоустроились на три года в учреждения громад с критической потребностью в кадрах (например в селах или на прифронтовых территориях). Бесплатное жилье: право на служебное жилье получают медики, переезжающие на работу в сельские учреждения или больницы прифронтовых областей (при определенных условиях).

Что гарантирует интернам государство

Украинцам рассказали, что в этом году в распределении на интернатуру ожидается участие более 3100 выпускников медицинских учреждений высшего образования.

Из них более 2 900 - это:

выпускники бюджетной формы обучения;

студенты-контрактники, претендующие на места, обучение на которых осуществляется за счет государственного бюджета.

Сообщается, что интернатура на бюджетной основе предусматривает ряд государственных гарантий и поддержку для будущих врачей:

они могут выбирать место прохождения интернатуры (среди подтвержденных вакансий);

период интернатуры - засчитывается в общий трудовой стаж.

Сколько платят врачам-интернам

По данным Минздрава, государство установило, что минимальный уровень оплаты труда врачей-интернов составляет 15 000 гривен в месяц:

в государственных медицинских учреждениях;

в коммунальных медицинских учреждениях.

При этом "он не является ограничением". То есть заведения могут устанавливать более высокую оплату, в зависимости от:

нагрузки;

объема работы;

результатов работы интерна.

Кому могут разово выплатить 200 тысяч

В Минздраве напомнили, что с 2025 года в Украине была отдельно введена программа единовременной выплаты в размере 200 тысяч гривен для выпускников медицинских специальностей, которые:

окончили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования сферы управления Минздрава или МОН (Министерства образования и науки);

трудоустроились на три года в государственные или коммунальные медицинские учреждения громад с критической потребностью в медицинских кадрах.

Уточняется, что эта программа охватывает:

сельские громады;

территории активных боевых действий;

с недавнего времени - территории возможных боевых действий (кроме Киевской области и городов областного значения - Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков, Чернигов).

"В прошлом году такую ​​выплату получили 83 врача, и программа продлена в 2026 году", - уточнили в Минздраве.

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Кто имеет право на служебное жилье

Согласно информации министерства, получить служебное жилье на период работы имеют право врачи и другие медицинские работники, которые трудоустраиваются на приоритетные вакансии в коммунальные медицинские учреждения:

сельских населенных пунктов;

населенных пунктов прифронтовых областей (Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской).

В Минздраве объяснили, что приобретение такого жилья финансируется государством.

В целом принять участие в программе могут граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые переезжают для работы в сельском коммунальном медицинском учреждении.

Среди других условий упоминаются следующие:

должность должна быть размещена на Едином веб-портале вакансий в сфере здравоохранения более 90 дней;

на момент подачи заявления человек должен проработать в учреждении не более 120 дней.

"Вместе с тем Минздрав работает над упрощением требований к претендентам на получение жилья по этой программе", - подытожили в ведомстве.