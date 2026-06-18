От зарплат и разовых 200 тысяч до жилья: что получают молодые медики и при каких условиях

Чтобы поддержать медиков на старте карьеры и усилить систему здравоохранения, государство предлагает молодым специалистам ряд важных "бонусов". От разовых выплат до бесплатного служебного жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
Украинцам рассказали, что в этом году в распределении на интернатуру ожидается участие более 3100 выпускников медицинских учреждений высшего образования.
Из них более 2 900 - это:
Сообщается, что интернатура на бюджетной основе предусматривает ряд государственных гарантий и поддержку для будущих врачей:
По данным Минздрава, государство установило, что минимальный уровень оплаты труда врачей-интернов составляет 15 000 гривен в месяц:
При этом "он не является ограничением". То есть заведения могут устанавливать более высокую оплату, в зависимости от:
В Минздраве напомнили, что с 2025 года в Украине была отдельно введена программа единовременной выплаты в размере 200 тысяч гривен для выпускников медицинских специальностей, которые:
Уточняется, что эта программа охватывает:
"В прошлом году такую выплату получили 83 врача, и программа продлена в 2026 году", - уточнили в Минздраве.
Согласно информации министерства, получить служебное жилье на период работы имеют право врачи и другие медицинские работники, которые трудоустраиваются на приоритетные вакансии в коммунальные медицинские учреждения:
В Минздраве объяснили, что приобретение такого жилья финансируется государством.
В целом принять участие в программе могут граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые переезжают для работы в сельском коммунальном медицинском учреждении.
Среди других условий упоминаются следующие:
"Вместе с тем Минздрав работает над упрощением требований к претендентам на получение жилья по этой программе", - подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее в Минздраве назвали медиков-специалистов, которых ищут больше всего.
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