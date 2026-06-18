Від зарплат і разових 200 тисяч до житла: що отримують молоді медики та за яких умов

Щоб підтримати медиків на старті кар'єри й посилити систему охорони здоров'я, держава пропонує молодим фахівцям низку важливих "бонусів". Від разових виплат до безкоштовного службового житла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.
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Українцям розповіли, що цього року в розподілі на інтернатуру очікується участь понад 3 100 випускників медичних закладів вищої освіти.
Із них понад 2 900 - це:
Повідомляється, що інтернатура на бюджетній основі передбачає низку державних гарантій і підтримку для майбутніх лікарів:
За даними МОЗ, держава встановила, що мінімальний рівень оплати праці лікарів-інтернів становить 15 000 гривень на місяць:
При цьому "він не є обмеженням". Тобто заклади можуть встановлювати вищу оплату, залежно від:
У МОЗ нагадали, що з 2025 року в Україні було окремо запроваджено програму одноразової виплати у розмірі 200 тисяч гривень для випускників лікарських спеціальностей, які:
Уточнюється, що ця програма охоплює:
"Торік таку виплату отримали 83 лікарі, і програму продовжено у 2026 році", - уточнили в МОЗ.
Згідно з інформацією міністерства, отримати службове житло на період роботи мають право лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштовуються на пріоритетні вакансії в комунальні медичні заклади:
У МОЗ пояснили, що придбання такого житла фінансується державою.
В цілому взяти участь у програмі можуть громадяни України віком до 50 років, які переїжджають для роботи в сільському комунальному медичному закладі.
Серед інших умов згадуються такі:
"Водночас МОЗ працює над спрощенням вимог до претендентів на отримання житла за цією програмою", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали медиків-спеціалістів, яких шукають найбільше.
Крім того, ми пояснювали, чому українським лікарям у Польщі почали анульовувати ліцензії (кому загрожує втрата роботи).
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