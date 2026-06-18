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Від зарплат і разових 200 тисяч до житла: що отримують молоді медики та за яких умов

07:34 18.06.2026 Чт
4 хв
Кому саме доступні відчутні "бонуси" на старті кар'єри?
aimg Ірина Костенко
Декому з новачків медична кар'єра дає низку переваг (фото ілюстративне: Getty Images)

Щоб підтримати медиків на старті кар'єри й посилити систему охорони здоров'я, держава пропонує молодим фахівцям низку важливих "бонусів". Від разових виплат до безкоштовного службового житла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Головне:

  • Гарантії для інтернів: бюджетники можуть самостійно обирати місце інтернатури (з переліку вакансій), а період навчання зараховується до загального трудового стажу.
  • Зарплати початківців: мінімальна ставка інтернів у державних і комунальних закладах становить 15 тисяч гривень, хоча заклади мають право встановлювати вищу оплату (залежно від навантаження і результатів).
  • Виплата 200 тисяч: одноразову допомогу отримують випускники, які працевлаштувалися на три роки у заклади громад із критичною потребою в кадрах (наприклад у селах чи на прифронтових територіях).
  • Безкоштовне житло: право на службове житло отримують медики, які переїжджають працювати у сільські заклади чи лікарні прифронтових областей (за певних умов).

Що гарантує інтернам держава

Українцям розповіли, що цього року в розподілі на інтернатуру очікується участь понад 3 100 випускників медичних закладів вищої освіти.

Із них понад 2 900 - це:

  • випускники бюджетної форми навчання;
  • студенти-контрактники, які претендують на місця, навчання на яких здійснюється коштом державного бюджету.

Повідомляється, що інтернатура на бюджетній основі передбачає низку державних гарантій і підтримку для майбутніх лікарів:

  • вони можуть обирати місце проходження інтернатури (серед підтверджених вакансій);
  • період інтернатури - зараховується до загального трудового стажу.
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Скільки платять лікарям-інтернам

За даними МОЗ, держава встановила, що мінімальний рівень оплати праці лікарів-інтернів становить 15 000 гривень на місяць:

  • у державних медзакладах;
  • у комунальних медзакладах.

При цьому "він не є обмеженням". Тобто заклади можуть встановлювати вищу оплату, залежно від:

  • навантаження;
  • обсягу роботи;
  • результатів роботи інтерна.
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Кому можуть разово виплатити 200 тисяч

У МОЗ нагадали, що з 2025 року в Україні було окремо запроваджено програму одноразової виплати у розмірі 200 тисяч гривень для випускників лікарських спеціальностей, які:

  • завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти сфери управління МОЗ або МОН (Міністерства освіти й науки);
  • працевлаштувалися на три роки у державні або комунальні медичні заклади громад із критичною потребою в медичних кадрах.

Уточнюється, що ця програма охоплює:

  • сільські громади;
  • території активних бойових дій;
  • віднедавна - території можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення - Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків, Чернігів).

"Торік таку виплату отримали 83 лікарі, і програму продовжено у 2026 році", - уточнили в МОЗ.

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Хто має право на службове житло

Згідно з інформацією міністерства, отримати службове житло на період роботи мають право лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштовуються на пріоритетні вакансії в комунальні медичні заклади:

  • сільських населених пунктів;
  • населених пунктів прифронтових областей (Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської).

У МОЗ пояснили, що придбання такого житла фінансується державою.

В цілому взяти участь у програмі можуть громадяни України віком до 50 років, які переїжджають для роботи в сільському комунальному медичному закладі.

Серед інших умов згадуються такі:

  • посада має бути розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров'я понад 90 днів;
  • на момент подання заяви людина має працювати у закладі не більше 120 днів.

"Водночас МОЗ працює над спрощенням вимог до претендентів на отримання житла за цією програмою", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали медиків-спеціалістів, яких шукають найбільше.

Крім того, ми пояснювали, чому українським лікарям у Польщі почали анульовувати ліцензії (кому загрожує втрата роботи).

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