Получить рецепт и больничный стало проще: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины изменило правила выписки электронных рецептов и оформления медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Эти нововведения призваны упростить доступ пациентов к необходимым документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Главное: Суть изменений: Минздрав Украины изменил правила выписки электронных рецептов и оформления больничных листов.

Минздрав Украины изменил правила выписки электронных рецептов и оформления больничных листов. Облегчения для аллергологов: Врачи специальностей "Аллергология" и "Детская аллергология" теперь могут самостоятельно выписывать электронные рецепты по программе "Доступные лекарства".

Врачи специальностей "Аллергология" и "Детская аллергология" теперь могут самостоятельно выписывать электронные рецепты по программе "Доступные лекарства". Больничный на месте: Врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно открывать электронные больничные.

Врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно открывать электронные больничные. Обновление для онкопациентов: В перечень специалистов, которые могут оформлять больничные для онкобольных, добавили специальность "Ядерная медицина".

В перечень специалистов, которые могут оформлять больничные для онкобольных, добавили специальность "Ядерная медицина". Позиция Минздрава: В министерстве подчеркнули, что оформлять документы должен именно тот врач, который устанавливает диагноз и оказывает помощь.

Изменения вступили в силу с 12 июня 2026 года.

Больше не придется обращаться к семейному врачу

Минздрав расширил перечень специалистов, которые могут выписывать электронные рецепты по программе реимбурсации "Доступные лекарства". В него добавили врачей по специальностям"Аллергология" и "Детская аллергология".

Отныне пациенты, проходящие лечение у аллерголога, смогут сразу во время приема получить электронный рецепт на препараты для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей, а также ряда метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.

В Минздраве пояснили, что после консультации больше не нужно отдельно обращаться к семейному врачу только для оформления рецепта.

Больничный можно будет оформить в приемном отделении

Еще одно важное изменение касается медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Теперь врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно формировать такие заключения в электронной системе здравоохранения.

Это означает, что пациент, обратившийся в больницу с травмой, острым заболеванием или другим состоянием, временно лишающим его трудоспособности, сможет получить необходимый документ сразу во время оказания помощи.

Таким образом, людям не придется дополнительно записываться к другим врачам только для оформления больничного.

Упрощение для онкологических пациентов

Минздрав также обновил перечень специальностей, представители которых могут оформлять медицинские заключения о временной нетрудоспособности для пациентов с онкологическими заболеваниями.

В него добавили специальность "Ядерная медицина". Кроме того, название специальности "Радиационная терапия" заменили на действующее - "Радиационная онкология".

Благодаря этому пациенты смогут получать необходимые документы непосредственно у врача, который проводит их лечение и сопровождение.

Что изменится для пациентов

В Минздраве отмечают, что электронные рецепты, направления и медицинские заключения должен оформлять именно тот врач, который непосредственно оказывает медицинскую помощь и устанавливает соответствующие показания.

Поэтому направление пациента к семейному врачу только для получения электронного рецепта или оформления больничного после консультации узкого специалиста считается нецелесообразным и не соответствует требованиям законодательства.