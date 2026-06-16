Получить рецепт и больничный стало проще: что изменилось
Министерство здравоохранения Украины изменило правила выписки электронных рецептов и оформления медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Эти нововведения призваны упростить доступ пациентов к необходимым документам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Главное:
- Суть изменений: Минздрав Украины изменил правила выписки электронных рецептов и оформления больничных листов.
- Облегчения для аллергологов: Врачи специальностей "Аллергология" и "Детская аллергология" теперь могут самостоятельно выписывать электронные рецепты по программе "Доступные лекарства".
- Больничный на месте: Врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно открывать электронные больничные.
- Обновление для онкопациентов: В перечень специалистов, которые могут оформлять больничные для онкобольных, добавили специальность "Ядерная медицина".
- Позиция Минздрава: В министерстве подчеркнули, что оформлять документы должен именно тот врач, который устанавливает диагноз и оказывает помощь.
Изменения вступили в силу с 12 июня 2026 года.
Больше не придется обращаться к семейному врачу
Минздрав расширил перечень специалистов, которые могут выписывать электронные рецепты по программе реимбурсации "Доступные лекарства". В него добавили врачей по специальностям"Аллергология" и "Детская аллергология".
Отныне пациенты, проходящие лечение у аллерголога, смогут сразу во время приема получить электронный рецепт на препараты для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей, а также ряда метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
В Минздраве пояснили, что после консультации больше не нужно отдельно обращаться к семейному врачу только для оформления рецепта.
Больничный можно будет оформить в приемном отделении
Еще одно важное изменение касается медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Теперь врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно формировать такие заключения в электронной системе здравоохранения.
Это означает, что пациент, обратившийся в больницу с травмой, острым заболеванием или другим состоянием, временно лишающим его трудоспособности, сможет получить необходимый документ сразу во время оказания помощи.
Таким образом, людям не придется дополнительно записываться к другим врачам только для оформления больничного.
Упрощение для онкологических пациентов
Минздрав также обновил перечень специальностей, представители которых могут оформлять медицинские заключения о временной нетрудоспособности для пациентов с онкологическими заболеваниями.
В него добавили специальность "Ядерная медицина". Кроме того, название специальности "Радиационная терапия" заменили на действующее - "Радиационная онкология".
Благодаря этому пациенты смогут получать необходимые документы непосредственно у врача, который проводит их лечение и сопровождение.
Что изменится для пациентов
В Минздраве отмечают, что электронные рецепты, направления и медицинские заключения должен оформлять именно тот врач, который непосредственно оказывает медицинскую помощь и устанавливает соответствующие показания.
Поэтому направление пациента к семейному врачу только для получения электронного рецепта или оформления больничного после консультации узкого специалиста считается нецелесообразным и не соответствует требованиям законодательства.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто в Украине может получать больничные в размере 100% средней заработной платы. Такие выплаты гарантированы работникам со стажем страхования более 8 лет, а также ветеранам войны, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, членам семей погибших защитников, работникам Дія.City, а также в случае производственных травм, профзаболеваний или отпуска в связи с беременностью и родами - независимо от стажа.
Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине выросли максимальные размеры больничных и декретных выплат. Для работников со страховым стажем менее шести месяцев максимальная сумма больничных составляет 284,07 гривен в день, а выплат в связи с беременностью и родами - 568,13 гривен в день.
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