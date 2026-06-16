ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Получить рецепт и больничный стало проще: что изменилось

15:14 16.06.2026 Вт
3 мин
Некоторые узкопрофильные специалисты получили больше полномочий
aimg Татьяна Веремеева
Получить рецепт и больничный стало проще: что изменилось Фото: В Украине стало проще получить е-рецепт на лекарства (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство здравоохранения Украины изменило правила выписки электронных рецептов и оформления медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Эти нововведения призваны упростить доступ пациентов к необходимым документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Главное:

  • Суть изменений: Минздрав Украины изменил правила выписки электронных рецептов и оформления больничных листов.
  • Облегчения для аллергологов: Врачи специальностей "Аллергология" и "Детская аллергология" теперь могут самостоятельно выписывать электронные рецепты по программе "Доступные лекарства".
  • Больничный на месте: Врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно открывать электронные больничные.
  • Обновление для онкопациентов: В перечень специалистов, которые могут оформлять больничные для онкобольных, добавили специальность "Ядерная медицина".
  • Позиция Минздрава: В министерстве подчеркнули, что оформлять документы должен именно тот врач, который устанавливает диагноз и оказывает помощь.

Изменения вступили в силу с 12 июня 2026 года.

Больше не придется обращаться к семейному врачу

Минздрав расширил перечень специалистов, которые могут выписывать электронные рецепты по программе реимбурсации "Доступные лекарства". В него добавили врачей по специальностям"Аллергология" и "Детская аллергология".

Отныне пациенты, проходящие лечение у аллерголога, смогут сразу во время приема получить электронный рецепт на препараты для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей, а также ряда метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний.

В Минздраве пояснили, что после консультации больше не нужно отдельно обращаться к семейному врачу только для оформления рецепта.

Читайте также: Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля

Больничный можно будет оформить в приемном отделении

Еще одно важное изменение касается медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Теперь врачи отделений экстренной и неотложной помощи получили право самостоятельно формировать такие заключения в электронной системе здравоохранения.

Это означает, что пациент, обратившийся в больницу с травмой, острым заболеванием или другим состоянием, временно лишающим его трудоспособности, сможет получить необходимый документ сразу во время оказания помощи.

Таким образом, людям не придется дополнительно записываться к другим врачам только для оформления больничного.

Упрощение для онкологических пациентов

Минздрав также обновил перечень специальностей, представители которых могут оформлять медицинские заключения о временной нетрудоспособности для пациентов с онкологическими заболеваниями.

В него добавили специальность "Ядерная медицина". Кроме того, название специальности "Радиационная терапия" заменили на действующее - "Радиационная онкология".

Благодаря этому пациенты смогут получать необходимые документы непосредственно у врача, который проводит их лечение и сопровождение.

Что изменится для пациентов

В Минздраве отмечают, что электронные рецепты, направления и медицинские заключения должен оформлять именно тот врач, который непосредственно оказывает медицинскую помощь и устанавливает соответствующие показания.

Поэтому направление пациента к семейному врачу только для получения электронного рецепта или оформления больничного после консультации узкого специалиста считается нецелесообразным и не соответствует требованиям законодательства.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кто в Украине может получать больничные в размере 100% средней заработной платы. Такие выплаты гарантированы работникам со стажем страхования более 8 лет, а также ветеранам войны, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, членам семей погибших защитников, работникам Дія.City, а также в случае производственных травм, профзаболеваний или отпуска в связи с беременностью и родами - независимо от стажа.

Кроме того, с 1 января 2026 года в Украине выросли максимальные размеры больничных и декретных выплат. Для работников со страховым стажем менее шести месяцев максимальная сумма больничных составляет 284,07 гривен в день, а выплат в связи с беременностью и родами - 568,13 гривен в день.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Больничный Е-рецепт Здоровье Министерство здравоохранения Украины
Новости
Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Трампом
Зеленский раскрыл первые подробности встречи с Трампом
Аналитика
Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt