Бесплатное жилье медикам? В Минздраве объяснили, кто получит ключи и при каком условии
Некоторые из врачей и других медицинских работников в Украине могут претендовать на служебное жилье на время работы. Его покупку финансирует государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Кому из медиков предоставили право на служебное жилье
Согласно информации Минздрава, получить служебное жилье на время работы могут врачи и другие медицинские работники, которые трудоустроились:
- в коммунальных медицинских учреждениях сельских населенных пунктов;
- на приоритетные вакансии.
"Во время посещения больниц и общин часто слышал просьбы от глав общин и генеральных директоров больниц помочь с обеспечением жильем врачей, которые приезжают работать в сельскую местность", - поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, реагируя на это и выполняя указ президента №483/2024, правительство Украины вводит стимулы для медиков - например служебное жилье для тех, кто выбирает работать в сельских общинах.
"На мой взгляд, это реальная поддержка для врачей и забота о людях, живущих в отдаленных населенных пунктах - чтобы необходимая медицинская помощь оставалась доступной", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что в ближайшее время будут анонсированы и другие стимулы, которые "уже согласовали с премьер-министром Украины".
О какой государственной программе поддержки идет речь
Украинцам рассказали, что порядок, по которому государство будет финансировать покупку жилья для медицинских работников, принял недавно Кабинет министров (постановлением №900 от 16 июля 2025 г.).
Ожидается, что такое решение:
- поможет привлечь больше врачей в села;
- улучшит доступ к медицинской помощи в отдаленных районах.
Уточняется, что жилье будут покупать больницы - за средства госбюджета (то есть его покупку финансирует государство).
Это будет происходить в рамках программы "Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников с целью заполнения вакантных должностей в сельской местности".
Кто будет иметь приоритет в обеспечении жильем
В Минздраве объяснили, что приоритет в обеспечении жильем будет определяться по результатам анализа ситуации с медицинскими кадрами в регионах (при анализе будут учитывать данные с Единого веб-портала вакантных должностей в учреждениях здравоохранения).
Так, сейчас на портале размещено 980 вакансий в учреждениях здравоохранения сел и поселков (798 из них - вакансии врачей).
Отмечается, что большинство вакансий - 791 - остаются открытыми уже более 90 дней. Больше всего свободных должностей при этом:
- в Одесской области;
- в Житомирской области;
- в Кировоградской области;
- в Волынской области;
- в Днепропетровской области.
Кто может получить служебное жилье: основные требования
Принять участие в программе могут:
- граждане Украины в возрасте до 50 лет;
- которые переезжают для трудоустройства в коммунальное медицинское учреждение;
- если это медучреждение оказывает медицинскую помощь в сельской местности.
При этом должность должна быть среди тех, которые более 90 дней подряд были размещены на Едином веб-портале вакансий в учреждениях здравоохранения.
Другие условия программы являются следующими:
- на момент подачи заявления врач или иной медработник должен работать в этом заведении не более 120 дней;
- у него или членов его семьи не должно быть собственного или служебного жилья в этом или соседнем населенных пунктах - в радиусе до 30 километров.
Есть также требования к самому заведению:
- оно должно соответствовать планам развития госпитальных округов;
- оно не должно находиться в состоянии приостановки.
Как медику принять участие в программе и получить жилье
В Минздраве объяснили, что врач или медицинский работник, который хочет принять участие в программе, самостоятельно выбирает жилье, которое соответствует требованиям.
Оно должно быть расположено в населенном пункте, где он или она работает (например, райцентре), или же в соседнем - но не дальше чем в 30 км.
"Областные центры, Киев, а также территории, где продолжаются или продолжались боевые действия или являются временно оккупированными, - не подходят", - подчеркнули в Минздраве.
Между тем у продавца такого жилья должны быть:
- все необходимые документы;
- право собственности, зарегистрированное в Государственном реестре вещных прав.
"Оценочная стоимость жилья должна быть определена независимым оценщиком и внесена в Единую базу данных отчетов об оценке не ранее чем за 6 месяцев до подачи", - добавили в Минздраве.
Уточняется, что цена за квадратный метр жилья не может превышать среднюю стоимость строительства жилья в регионе (установленную Министерством развития общин и территорий).
После того как медицинский работник выбирает жилье, алгоритм действий следующий:
- он подает заявление насчет его приобретения в свое медицинское учреждение;
- представители медучреждения проверяют документы и осматривают выбранное жилье;
- если все в порядке - документы передают в областной департамент здравоохранения;
- департамент - рассматривает их, добавляет свои предложения и направляет в Минздрав.
В случае положительного решения, учреждение здравоохранения:
- заключает договор купли-продажи;
- определяет жилье как служебное;
- передает его в пользование медицинскому работнику.
"Такая инициатива не только улучшит условия для медицинских работников, но и будет способствовать усилению способности системы здравоохранения на местах. Люди в общинах смогут получать качественную медицинскую помощь ближе к дому", - подытожили в Минздраве.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении решение, которое может повлиять на жизнь многих украинцев - закон "Об основных принципах жилищной политики".
Это документ дает старт одной из самых востребованных инициатив и продвигает нас на евроинтеграционном пути, ведь является одним из условий Ukraine Facility - программы поддержки украинских реформ со стороны ЕС объемом 50 млрд евро.
Между тем Кабинет министров после очередного обстрела Киева запустил дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье.
Кроме того, в Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья и сдавать жилье в социальную аренду даже бесплатно (в рамках реформы).
Читайте также, где искать и как получить бесплатное жилье для переселенцев.
