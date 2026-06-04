Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе
Молодые врачи скоро узнают, где будут проходить интернатуру. База вакансий полностью сформирована, а мест - хватит для всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.
Главное:
- Мест хватит всем: для будущих интернов сформирована база из 5 400 реальных вакансий, что полностью покрывает потребности выпускников этого года.
- Прозрачный отбор: распределение в интернатуру будет происходить в электронном формате на основе всеукраинского рейтинга успеваемости.
- Важные даты: до 15 июня медицинские вузы загрузят данные об успешности выпускников, а уже с 16 числа - в е-Системе откроется регистрация и создание личных кабинетов.
- Лидеры по местам: больше всего вакансий доступно для будущих терапевтов и семейных врачей, а среди регионов - в топе Киев и Днепропетровщина.
Как формируется перечень предложений для интернов
В Минздраве рассказали, что в Украине завершился один из ключевых этапов подготовки к интернатуре 2026 года:
- из Единого веб-портала вакансий в учреждениях здравоохранения выгрузили все доступные для интернов вакансии;
- все зафиксированные должности передали в Электронную систему рейтингового распределения (е-Систему).
Это означает, что был сформирован полный перечень реальных предложений от медицинских учреждений.
Теперь выпускники медицинских заведений высшего образования (ЗВО) гарантированно смогут поступить на эти места - для прохождения практической части подготовки.
Что происходит дальше - следующие этапы
Украинцам напомнили, что следующим этапом - до 15 июня - ЗВО завершают загрузку данных об успеваемости своих выпускников в е-Систему.
После этого стартует:
- регистрация выпускников в е-Системе рейтингового распределения;
- создание личных кабинетов.
Речь идет о периоде с 16 по 23 июня 2026 года.
"В этот период выпускники смогут увидеть все доступные вакансии непосредственно в своих личных электронных кабинетах, а также проверить информацию об успеваемости, внесенную образовательным учреждением", - объяснили в министерстве.
Сколько вакансий доступны интернам в Украине
По данным Минздрава, сформированная база предложений полностью удовлетворяет запрос нынешних претендентов.
Так, по всей Украине для интернов доступны около 5 400 реальных вакансий.
При этом в общем распределении 2026 года ожидается более 3 100 участников (из них более 2 900 - выпускники бюджетной формы обучения, а также студенты-контрактники, претендующие на бюджетные места).
Следовательно, количество доступных вакансий:
- полностью покрывает потребности распределения выпускников этого года;
- обеспечивает возможность трудоустройства для каждого участника распределения.
Как происходит распределение в интернатуру
Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич подтвердила, что "более 3 тысяч будущих врачей, которые в этом году выпускаются из медицинских вузов, будут поступать в интернатуру".
Она уточнила, что процесс распределения с прошлого года является:
- электронным;
- абсолютно прозрачным - на основе всеукраинского рейтинга успешности.
"Выпускники медицинских вузов этого года могут быть спокойны: мест в интернатуре хватит всем. Каждый выпускник сможет найти оптимальный вариант для старта карьеры", - констатировала чиновница.
Она отметила также, что теперь - очередь за выпускниками (готовиться к открытию электронных кабинетов с 16 июня и внимательно проверить свои данные).
По каким специальностям вакансий больше всего
В Минздраве сообщили, что больше всего вакансий для интернов размещено на веб-портале по таким врачебным специальностям:
- "Внутренние болезни" (для получения квалификации "Врач-терапевт") - 788;
- "Общая практика" - семейная медицина (для получения квалификации "Врач общей практики - семейный врач") - 629;
- "Анестезиология" (для получения квалификации "Врач-анестезиолог") - 585;
- "Хирургия" (для получения квалификации "Врач-хирург") - 512;
- "Неврология" (для получения квалификации "Врач-невролог") - 422.
В каких регионах больше всего доступных мест
Среди регионов с наибольшим количеством доступных мест в Минздраве упомянули:
- город Киев (523);
- Днепропетровскую область (512);
- Харьковскую область (451);
- Одесскую область (377);
- Львовскую область (353).
Напомним, ранее в Минздраве назвали медиков-специалистов, которых ищут больше всего.
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