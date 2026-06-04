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Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе

07:30 04.06.2026 Чт
4 мин
Выпускникам стоит готовиться к регистрации и созданию электронных кабинетов уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе Регистрация выпускников в е-Системе рейтингового распределения скоро стартует (фото иллюстративное: Getty Images)
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Молодые врачи скоро узнают, где будут проходить интернатуру. База вакансий полностью сформирована, а мест - хватит для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.

Главное:

  • Мест хватит всем: для будущих интернов сформирована база из 5 400 реальных вакансий, что полностью покрывает потребности выпускников этого года.
  • Прозрачный отбор: распределение в интернатуру будет происходить в электронном формате на основе всеукраинского рейтинга успеваемости.
  • Важные даты: до 15 июня медицинские вузы загрузят данные об успешности выпускников, а уже с 16 числа - в е-Системе откроется регистрация и создание личных кабинетов.
  • Лидеры по местам: больше всего вакансий доступно для будущих терапевтов и семейных врачей, а среди регионов - в топе Киев и Днепропетровщина.

Как формируется перечень предложений для интернов

В Минздраве рассказали, что в Украине завершился один из ключевых этапов подготовки к интернатуре 2026 года:

  • из Единого веб-портала вакансий в учреждениях здравоохранения выгрузили все доступные для интернов вакансии;
  • все зафиксированные должности передали в Электронную систему рейтингового распределения (е-Систему).

Это означает, что был сформирован полный перечень реальных предложений от медицинских учреждений.

Теперь выпускники медицинских заведений высшего образования (ЗВО) гарантированно смогут поступить на эти места - для прохождения практической части подготовки.

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Что происходит дальше - следующие этапы

Украинцам напомнили, что следующим этапом - до 15 июня - ЗВО завершают загрузку данных об успеваемости своих выпускников в е-Систему.

После этого стартует:

  • регистрация выпускников в е-Системе рейтингового распределения;
  • создание личных кабинетов.

Речь идет о периоде с 16 по 23 июня 2026 года.

"В этот период выпускники смогут увидеть все доступные вакансии непосредственно в своих личных электронных кабинетах, а также проверить информацию об успеваемости, внесенную образовательным учреждением", - объяснили в министерстве.

Сколько вакансий доступны интернам в Украине

По данным Минздрава, сформированная база предложений полностью удовлетворяет запрос нынешних претендентов.

Так, по всей Украине для интернов доступны около 5 400 реальных вакансий.

При этом в общем распределении 2026 года ожидается более 3 100 участников (из них более 2 900 - выпускники бюджетной формы обучения, а также студенты-контрактники, претендующие на бюджетные места).

Следовательно, количество доступных вакансий:

  • полностью покрывает потребности распределения выпускников этого года;
  • обеспечивает возможность трудоустройства для каждого участника распределения.

Как происходит распределение в интернатуру

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич подтвердила, что "более 3 тысяч будущих врачей, которые в этом году выпускаются из медицинских вузов, будут поступать в интернатуру".

Она уточнила, что процесс распределения с прошлого года является:

  • электронным;
  • абсолютно прозрачным - на основе всеукраинского рейтинга успешности.

"Выпускники медицинских вузов этого года могут быть спокойны: мест в интернатуре хватит всем. Каждый выпускник сможет найти оптимальный вариант для старта карьеры", - констатировала чиновница.

Она отметила также, что теперь - очередь за выпускниками (готовиться к открытию электронных кабинетов с 16 июня и внимательно проверить свои данные).

По каким специальностям вакансий больше всего

В Минздраве сообщили, что больше всего вакансий для интернов размещено на веб-портале по таким врачебным специальностям:

  • "Внутренние болезни" (для получения квалификации "Врач-терапевт") - 788;
  • "Общая практика" - семейная медицина (для получения квалификации "Врач общей практики - семейный врач") - 629;
  • "Анестезиология" (для получения квалификации "Врач-анестезиолог") - 585;
  • "Хирургия" (для получения квалификации "Врач-хирург") - 512;
  • "Неврология" (для получения квалификации "Врач-невролог") - 422.

В каких регионах больше всего доступных мест

Среди регионов с наибольшим количеством доступных мест в Минздраве упомянули:

  • город Киев (523);
  • Днепропетровскую область (512);
  • Харьковскую область (451);
  • Одесскую область (377);
  • Львовскую область (353).

Напомним, ранее в Минздраве назвали медиков-специалистов, которых ищут больше всего.

Кроме того, мы объясняли, кто из врачей и других медицинских работников в Украине может претендовать на служебное жилье на время работы (его покупку финансирует государство).

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