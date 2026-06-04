Мест хватит. Сколько вакансий открыто для врачей-интернов и какие специальности в топе

Молодые врачи скоро узнают, где будут проходить интернатуру. База вакансий полностью сформирована, а мест - хватит для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.

Главное: Мест хватит всем : для будущих интернов сформирована база из 5 400 реальных вакансий, что полностью покрывает потребности выпускников этого года.

: для будущих интернов сформирована база из 5 400 реальных вакансий, что полностью покрывает потребности выпускников этого года. Прозрачный отбор : распределение в интернатуру будет происходить в электронном формате на основе всеукраинского рейтинга успеваемости.

: распределение в интернатуру будет происходить в электронном формате на основе всеукраинского рейтинга успеваемости. Важные даты : до 15 июня медицинские вузы загрузят данные об успешности выпускников, а уже с 16 числа - в е-Системе откроется регистрация и создание личных кабинетов.

: до 15 июня медицинские вузы загрузят данные об успешности выпускников, а уже с 16 числа - в е-Системе откроется регистрация и создание личных кабинетов. Лидеры по местам: больше всего вакансий доступно для будущих терапевтов и семейных врачей, а среди регионов - в топе Киев и Днепропетровщина.

Как формируется перечень предложений для интернов

В Минздраве рассказали, что в Украине завершился один из ключевых этапов подготовки к интернатуре 2026 года:

из Единого веб-портала вакансий в учреждениях здравоохранения выгрузили все доступные для интернов вакансии;

все зафиксированные должности передали в Электронную систему рейтингового распределения (е-Систему).

Это означает, что был сформирован полный перечень реальных предложений от медицинских учреждений.

Теперь выпускники медицинских заведений высшего образования (ЗВО) гарантированно смогут поступить на эти места - для прохождения практической части подготовки.

Что происходит дальше - следующие этапы

Украинцам напомнили, что следующим этапом - до 15 июня - ЗВО завершают загрузку данных об успеваемости своих выпускников в е-Систему.

После этого стартует:

регистрация выпускников в е-Системе рейтингового распределения;

создание личных кабинетов.

Речь идет о периоде с 16 по 23 июня 2026 года.

"В этот период выпускники смогут увидеть все доступные вакансии непосредственно в своих личных электронных кабинетах, а также проверить информацию об успеваемости, внесенную образовательным учреждением", - объяснили в министерстве.

Сколько вакансий доступны интернам в Украине

По данным Минздрава, сформированная база предложений полностью удовлетворяет запрос нынешних претендентов.

Так, по всей Украине для интернов доступны около 5 400 реальных вакансий.

При этом в общем распределении 2026 года ожидается более 3 100 участников (из них более 2 900 - выпускники бюджетной формы обучения, а также студенты-контрактники, претендующие на бюджетные места).

Следовательно, количество доступных вакансий:

полностью покрывает потребности распределения выпускников этого года;

обеспечивает возможность трудоустройства для каждого участника распределения.

Как происходит распределение в интернатуру

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич подтвердила, что "более 3 тысяч будущих врачей, которые в этом году выпускаются из медицинских вузов, будут поступать в интернатуру".

Она уточнила, что процесс распределения с прошлого года является:

электронным;

абсолютно прозрачным - на основе всеукраинского рейтинга успешности.

"Выпускники медицинских вузов этого года могут быть спокойны: мест в интернатуре хватит всем. Каждый выпускник сможет найти оптимальный вариант для старта карьеры", - констатировала чиновница.

Она отметила также, что теперь - очередь за выпускниками (готовиться к открытию электронных кабинетов с 16 июня и внимательно проверить свои данные).

По каким специальностям вакансий больше всего

В Минздраве сообщили, что больше всего вакансий для интернов размещено на веб-портале по таким врачебным специальностям:

"Внутренние болезни" (для получения квалификации "Врач-терапевт") - 788;

"Общая практика" - семейная медицина (для получения квалификации "Врач общей практики - семейный врач") - 629;

"Анестезиология" (для получения квалификации "Врач-анестезиолог") - 585;

"Хирургия" (для получения квалификации "Врач-хирург") - 512;

"Неврология" (для получения квалификации "Врач-невролог") - 422.

В каких регионах больше всего доступных мест

Среди регионов с наибольшим количеством доступных мест в Минздраве упомянули: