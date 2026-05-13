Путин сможет вводить армию в любую страну: Дума одобрила скандальный закон

15:40 13.05.2026 Ср
Что дает Путину принятый Думой закон
aimg Елена Чупровская
Путин сможет вводить армию в любую страну: Дума одобрила скандальный закон Фото: хозяин Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Россия дала главе Кремля Владимиру Путину право отправлять армию за границу, если там задержат любого россиянина. Закон уже принят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Что приняли

Государственная дума России поддержала законопроект во втором и третьем чтениях. Теперь вооруженные силы РФ могут действовать за рубежом, если там арестовали, задержали или возбудили уголовное дело против гражданина России.

Решение о вводе войск будет принимать лично глава Кремля.

За законопроект проголосовали 381 депутат - это 84,7% от состава Думы. Против не высказался ни один.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, на пятом году большой войны в России формируется консенсус "так дальше жить нельзя" - недовольство охватило и Z-пропагандистов, и часть элит , и тех обывателей, которые раньше держались в стороне от политики.

Как сообщало РБК-Украина, глава Кремля убежден, что даже если для установления полного контроля над Донбассом понадобится еще до двух лет, это время работает на Россию. Путин верит в свою победу.

Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
