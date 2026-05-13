Путин сможет вводить армию в любую страну: Дума одобрила скандальный закон
Россия дала главе Кремля Владимиру Путину право отправлять армию за границу, если там задержат любого россиянина. Закон уже принят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Что приняли
Государственная дума России поддержала законопроект во втором и третьем чтениях. Теперь вооруженные силы РФ могут действовать за рубежом, если там арестовали, задержали или возбудили уголовное дело против гражданина России.
Решение о вводе войск будет принимать лично глава Кремля.
За законопроект проголосовали 381 депутат - это 84,7% от состава Думы. Против не высказался ни один.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, на пятом году большой войны в России формируется консенсус "так дальше жить нельзя" - недовольство охватило и Z-пропагандистов, и часть элит , и тех обывателей, которые раньше держались в стороне от политики.
Как сообщало РБК-Украина, глава Кремля убежден, что даже если для установления полного контроля над Донбассом понадобится еще до двух лет, это время работает на Россию. Путин верит в свою победу.